Rossi é testado no time titular e pode ser novidade do Vasco; Payet no banco

O Vasco deve ter novidades no time titular para o clássico com o Fluminense, no sábado (16), no Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro. A bola rola às 16h, e o técnico Ramón Díaz fará mudanças, especialmente no ataque, setor que tem mais posições em aberto no elenco. Durante as últimas atividades, no CT Moacyr Barbosa, Rossi ganhou oportunidade na equipe e larga na frente por uma vaga.









Aliás, Sebastián Ferreira também atuou ao lado de Vegetti e, portanto, também tem chances de aparecer desde o início nessa partida. O ponta direita Serginho é a principal opção para sair. Ele marcou o gol da vitória contra o Atlético, mas não foi bem contra Palmeiras e Bahia.

Por outro lado, a tão esperada estreia de Payet como titular não deve acontecer agora. Afinal, o francês, apesar de ter atuado durante todo o segundo tempo do empate com o Bahia, ainda não está nas condições físicas ideais, tampouco tem ritmo de jogo. Apesar dos ingressos esgotados para ver o novo camisa 10 da Colina no Rio pela primeira vez, a tendência é que ele entre ao longo dos 90 minutos. Na última segunda (11), esteve presente em jogo-treino contra o São Cristóvão, teve bons momentos e agradou a comissão técnica.

Já na defesa, sem muitas surpresas. Apenas o retorno de Zé Gabriel ao time titular, o que aconteceria naturalmente após cumprir suspensão. Mas Díaz não contará com Medel, fora pelo terceiro cartão amarelo, e Jair, que tomou o vermelho na partida de Salvador, no acréscimos. A grata surpresa nas últimas semanas, por sinal, fica por conta das atuações de Maicon. O zagueiro recebeu oportunidade na equipe, mostrou bom desempenho e não saiu mais. Segue, então, formando a dupla com Léo.

VASCO TEM CONCORRÊNCIA OFENSIVA

A equipe vascaína viu sua postura e criação de jogadas melhorarem no segundo tempo com o Bahia, após as saídas dos pontas de velocidade e a entrada de Payet e Sebastián Ferreira. Por isso, existe a chance de Serginho e Gabriel Pec deixarem a formação, de olho em um novo esquema.

Além de Rossi, que trabalha para ficar 100% fisicamente e só entrou em campo diante do Atlético-MG, Alex Teixeira também corre por fora na disputa para ser titular pela primeira vez com o argentino. Utilizado apenas no segundo tempo da derrota para o Palmeiras, no Allianz Parque, o camisa 7 pode ter mais minutagem a partir de agora, principalmente por se tratar de um clássico.

