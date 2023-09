Negociação mela, e Welington permanece no São Paulo

Melou a negociação que levaria o lateral-esquerdo Welington, do São Paulo, para o CSKA Moscou. Os dois clubes encaminharam o acerto nesta quinta-feira (14), mas a janela de transferências da Rússia foi fechada antes de o acordo ser concluído. Assim, o jogador permanece no Tricolor até o final do ano, no mínimo.

O período de transferências na Rússia ficou aberto até as 18h (horário de Brasília). Aliás, o lateral já estava com passagem comprada e iria para Moscou ainda nesta quinta-feira. Conforme apurou o Jogada10, os valores da negociação giravam em torno de R$30 milhões, e o Tricolor ainda permaneceria com 30% dos direitos econômicos de Welington.

Sem a venda, Welington, de 22 anos, permanece no São Paulo, onde tem contrato até o fim do ano que vem. Ele está à disposição para a final da Copa do Brasil, domingo, contra o Flamengo, no Maracanã. Apesar de não ser titular absoluto, o jogador é importante nas pretensões de Dorival Júnior.

Formado nas categorias de base do São Paulo, Wellington começou a temporada como titular, mas uma grave lesão fez com que perdesse boa parte do ano. Assim, ele se tornou reserva de Caio Paulista. O lateral disputou 19 partidas nesta temporada, num total de 103 desde que estreou no clube.

O São Paulo conseguiu atender em parte o único pedido do técnico Dorival Júnior nesta janela de transferência. O treinador pediu para a diretoria não vender nenhum jogador no meio do ano. O que acabou se concretizando no final das contas.

