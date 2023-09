Palmeiras não recebe pagamento por Giovani e se prepara para ir à Fifa

O Palmeiras pode ir a Fifa nos próximos dias para contestar a falta de pagamento do Al Sadd, do Qatar, pelo atacante Giovani. Até agora, o Verdão não recebeu nenhum pagamento do clube catari e já notificou a equipe do Oriente Médio. Caso não receba uma resposta, o Alviverde deve ir até a entidade.

Para contratar o palmeirense, o clube do Oriente Médio desembolsou nove milhões de euros (cerca de R$ 47 milhões) por 50% dos direitos econômicos do atleta. A outra metade ficou com o Alviverde. O combinado era que o Al Sadd pagasse a primeira parcela de R$25 milhões à vista, fato que não aconteceu até agora.

Caso não receba uma resposta do clube catari, o Palmeiras deve acionar a Fifa para receber o pagamento. O Al Sadd pode receber punições e até ser proibido de contratar novos jogadores, caso não quite a dívida com o Verdão.

O jovem atacante já fez sua estreia pelo Al Sadd, mas teve uma grave lesão no joelho direito e vai perder toda sua primeira temporada no Oriente Médio. Ele está em recuperação no departamento médico no momento.

Giovani na época do Palmeiras

Giovani chegou ao Palmeiras em 2015, na época no sub-11. Assim, foi um dos jogadores com maiores projeções nas divisões de base palmeirense. Já no time principal, o atacante não teve muito espaço. Afinal, lidou com seguidas lesões. Assim, no total, disputou 35 partidas pelo time profissional do Palmeiras, com dois gols e cinco assistências.

