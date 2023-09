Conmebol altera local da final da Copa Sul-Americana

A Conmebol anunciou nesta sexta-feira (15), que alterou a sede da grande final da Copa Sul-Americana. A partida que vai ser disputada no dia 28 de outubro, estava marcada para acontecer no Estádio Centenário, em Montevidéu. Contudo, a entidade decidiu mudar para Campus de Maldonado, perto de Punta Del Este.

O motivo teria sido o tamanho do estádio. De acordo com a Conmebol, o Estádio Centenário ficou “grande demais” para a final. A entidade quer evitar o cenário de um estádio vazio na final, como já ocorreu em outra final da Copa Sul-Americana disputada no mesmo local, em 2021, entre Athletico-PR e Red Bull Bragantino.

O Estádio Centenário tem capacidade para cerca de 60 mil pessoas, enquanto o Campus de Maldonado, que tem o nome oficial de Domingo Burgueño Miguel, pode receber entre 25 mil e 30 mil pessoas.

A Copa Sul-Americana já está na fase de semifinal e com dois brasileiros na disputa. Em um dos lados da chave, Corinthians e Fortaleza definem que será um dos finalistas. O vencedor encara Defensa y Justicia, da Argentina ou LDU, do Equador, na grande decisão.

A escolha por Montevidéu como final da Copa Sul-Americana acabou anunciada pelo presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, no dia 8 de março de 2023. A Libertadores, outra competição organizada pela entidade, acontece no Maracanã, no dia 4 de novembro.

