Barcelona x Betis: escalações e onde assistir

O Campeonato Espanhol voltou após a pausa da Data Fifa. Neste sábado, Barcelona e Betis dão sequência a 5ª rodada às 16h, no Estádio Olímpico Lluis Companys, na Catalunha, que será a casa do Barça enquanto o Camp Nou passa por obras. Em caso de triunfo, os culés podem assumir a liderança provisória da competição. O duelo terá transmissão ao vivo da ESPN e Star+

Como chega o Barcelona?

Atual campeão, o Barcelona faz um bom início de LaLiga, com um total de dez pontos nas primeiras quatro rodadas. O clube está entre os quatro que ainda não perderam na competição nesta temporada. Dessa maneira, os culés estão de olho em assumir a liderança da tabela neste fim de semana. Para isso, precisa vencer o Betis em casa e torcer por tropeços de Real Madrid e Girona, líder e vice-líder, respectivamente.

Contra o Betis, o técnico Xavi não poderá contar com o zagueiro Ronald Araujo e o meio-campista Pedri, ambos lesionados. Além disso, o meia Gundogan virou dúvida após ser substituído com dores no amistoso entre Alemanha e França durante a última Data Fifa.

Como chega o Betis?

O time comandado pelo técnico Manuel Pellegrini faz uma campanha regular neste início de LaLiga e pode mostrar que tem condições de brigar por ambições maiores nesta temporada se bater os atuais campeões fora de casa. Em sua última partida, o Real Betis venceu o Rayo Vallecano, por 1 a 0, e o clube chegou a sete pontos. Assim, a equipe aparece na sétima posição, com duas vitórias, um empate e uma derrota.

Além disso, na última temporada o Betis encerrou a LaLiga na sexta posição e conseguiu uma vaga na Liga Europa, que terá início na próxima semana.

Por fim, para o jogo deste sábado, o técnico Manuel Pellegrini não conta com o meio-campista Nabil Fekir, o volante William Carvalho e o goleiro Claudio Bravo, todos machucados.

Barcelona x Betis

5ª rodada do Campeonato Espanhol

Data e horário: sábado, 16/09/2023, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Olímpico Lluis Companys, em Barcelona (ESP)

Barcelona: Ter Stegen; Cancelo, Kounde, Christensen, Balde; Romeu, De Jong; Raphinha, Gavi, Yamal; Lewandowski. Técnico: Xavi.

Betis: Silva; Hector Bellerin, Pezzella, Marc Bartra, Miranda; Rodriguez, Roca; Rodri, Isco, Perez; Willian Jose. Técnico: Manuel Pellegrini.

Onde assistir: ESPN e Star+

