Deco será sinônimo de linha dura no Barcelona

Anunciado recentemente como diretor executivo do Barcelona, o ex-jogador Deco vai impor uma marcação cerrada, fora de campo, sobre os jogadores do elenco. Sendo assim, a chegada do luso-brasileiro trará um modelo de linha dura de gestão sobre o grupo azul grená, segundo a imprensa espanhola. O Mago, aliás, vai substituir Mateu Alemany, que está de mudança para o Aston Villa (ING).

A intenção do clube catalão é monitorar as atividades dos atletas fora das instalações da agremiação e saber se o plantel está se cuidando corretamente.

O Barcelona entende que, afrouxando a corda, como em 2022-23, o número de lesões atrapalhou o desempenho na Champions League. O time, com diversos problemas físicos, caiu na fase de grupos da competição. Em seguida, a equipe conquistou o Espanhol, porém, não escapou do gosto amargo do fracasso na principal competição do Velho Continente.

Deco, então, seria a solução para manter a “boleiragem” na linha, principalmente, no retorno dos jogadores das seleções e das folgas. Este é o ponto fulcral para as coisas andarem bem pelos lados do Camp Nou.

Meia de criação em seus tempos de jogador, Deco fez 161 partidas pelo Barcelona, com 20 gols marcados e 45 assistências. Ao todo, ele conquistou seis títulos, incluindo uma Champions League e dois Campeonatos Espanhóis. Agora, tenta repetir o mesmo sucesso como dirigente. Dentro das quatro linhas, o Mago também passou por Porto (POR), Chelsea (ING) e Fluminense.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.