Vizela x Benfica: escalações e onde assistir

Na briga pela liderança do Campeonato Português, o Benfica visita o Vizela neste sábado (16), às 16h30, pela 5ª rodada da competição. Após uma derrota logo na estreia, os atuais campeões se recuperaram e venceram as últimas três rodadas seguidas. Agora, um triunfo fora de casa pode colocar as Águias em condições de brigar pela liderança.

Como chega o Benfica?

Na quarta posição com nove pontos, os Encarnados vêm de três resultados positivos e entrou na briga pela liderança. Ou seja, a equipe está na quarta posição, com nove pontos, sendo um a menos que os líderes Boavista, Porto e Sporting, todos com 10.

Além disso, o técnico Roger Schmidt não terá desfalques de última hora e deve escalar o que tem de melhor para a partida deste sábado. Com isso, a tendência é que João Mário e Musa atuem novamente no ataque, enquanto os brasileiros Arthur Cabral e David Neres devem ser opções no banco de reservas.

Como chega o Vizela?

O clube perdeu as três primeiras rodadas no Campeonato Português e deixou evidente que iria brigar contra o rebaixamento. No entanto, a equipe conseguiu respirar na última rodada e somou os primeiros pontos com a vitória por 1 a 0 sobre o Gil Vicente.

Dessa maneira, o time comandado pelo técnico Pablo Villa tenta usar a vantagem de jogar em casa para conquistar o segundo triunfo seguido e de quebra, contra um dos melhores elencos do país. Assim, a expectativa é que o treinador não faça muitas alterações e utilize uma formação um pouco mais defensiva.

Vizela x Benfica

5ª rodada do Campeonato Português

Data e horário: sábado, 16/09/2023, às 16h30 (de Brasília)

Local: Estádio do Vizela, em Caldas de Vizela (POR)

Vizela: Buntic; Silva, Wilson, Anderson e Pereira; Bustamante e Samu; Moreira, Nascimento e Lacava; Essende. Técnico: Pablo Villar.

Benfica: Soares; Bah, Otamendi, António Silva e Aursnes; João Neves e Kokcu; Di Maria, Rafa Silva e João Mário; Musa. Técnico: Roger Schmidt.

Árbitro: Luís Godinho.

Onde assistir: Star+

