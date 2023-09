Neymar vai à Justiça para evitar multas de R$ 16 milhões

Craque do Al-Hilal e Seleção Brasileira Neymar entrou na Justiça contra a cidade de Mangaratiba para anular as multas ambientais que levou em julho, por crime ambiental. O processo começou em setembro e corre na Justiça do Rio de Janeiro, na vara única da comarca de Mangaratiba.





O portal “Uol” foi o primeiro a informar. O objetivo do camisa 10 é não pagar o valor de R$ 16 milhões das multas que recebeu pela mansão no município. Aliás, Neymar já tinha conseguido uma liminar a seu favor. No entanto, a prefeitura entrou com agravo e inverteu a decisão.

Na solicitação do craque brasileiro, os advogados alertaram para vícios na qualificação dos autos que o condenam à multa. Além disso, argumental que o jogador agiu de boa-fé ao mudar o lago de concreto em uma piscina.

Aliás, a defesa de Neymar citou ainda que o processo foi feito de forma leviana e sem provas. Além disso, o jogador salientou a grande exposição do caso, com ampla divulgação dos valores.

“As investigações foram concebidas em razão da tamanha espetacularização midiática aderida ao caso, unicamente pelo envolvimento de Neymar, que é atleta mundialmente conhecido, pois é notório que uma mera reforma de piscina não seria capaz de tamanha autuação do órgão municipal, sem qualquer evidência concreta”.

Em nota, a Secretaria de Meio Ambiente de Mangaratiba ressaltou que a decisão do judiciário anulou a liminar concedida ao jogador e que reconheceu a legitimidade da ação do órgão fiscalizador.

