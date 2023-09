Pego sem carteira de motorista, Luva de Pedreiro se defende

O influenciador Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, foi até às redes sociais para se defender. Afinal, ele estava dirigindo sem carteira de habilitação.

Na ocasião, Luva estava com a namorada Távila Gomes, que está grávida. De acordo com o influenciador, o carro estava lento, e ele saiu para dar uma volta perto de casa.

“Estava só dando uma voltinha, não pode dar uma voltinha mais não? Do lado de casa. Estava de cinto, ela (Távila Gomes) estava de cinto. Devagarzinho, ainda. Eu sou da escola Dominic Toretto, de Velozes e Furiosos. E ela estava segura, Cristiano Ronaldo Júnior (filho do influencer com a namorada) estava seguro. Posso andar de carro mais não, é? Agora, não posso fazer mais nada, não. Vou ficar dentro de casa agora”, disse.

O portal “Metrópoles” divulgou o vídeo que Iran aparece dirigindo o carro. A namorada dele estava no banco de trás e fez a filmagem. Mesmo no volante, o influenciador não tem carteira de motorista, algo que é, então, considerado crime de trânsito.

Afinal, quem estiver em processo para primeira habilitação e for pego dirigindo sem CNH, poderá ter a licença para aprendizagem suspensa por seis meses.

