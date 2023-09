Santos é punido com dois jogos com portões fechados na Vila

A situação do Santos no Campeonato Brasileiro vem se complicando a cada dia mais. Nesta sexta-feira (15), a 4ª Comissão Disciplinar do STJD condenou o Peixe a jogar duas partidas da competição com os portões fechados. O motivo teria sido por causa de objetos atirados no gramado da Vila Belmiro na partida contra o Grêmio, pela 20ª rodada do Brasileirão.

O Peixe acabou enquadrado no artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), no parágrafo III. Nele, diz que o Santos está sendo punido por ”não tomar providências capazes de prevenir e reprimir lançamento de objetos no campo ou local da disputa do evento desportivo”. Além disso, o Alvinegro Praiano recebeu uma multa de R$ 36 mil. A decisão cabe recurso.

Aliás, os objetos arremessados no gramado foram relatados pelo árbitro Paulo Cesar Zanovelli da Silva. E são três ocorrências. A primeira aconteceu logo após o gol de Marcos Leonardo. Um copo acabou na direção do goleiro Gabriel Grando, do Grêmio. A punição ficou acertada em R$ 8 mil.

A segunda ocorrência é a mais grave, segundo o STJD. Aos 49 minutos do segundo tempo do duelo, uma placa de gesso acabou arremessada em direção aos atletas das duas equipes. Aliás, o objeto também saiu das arquibancadas onde estava a torcida santista. A multa, neste caso, é de R$ 20 mil.

Já a última também ocorreu aos 49 minutos do segundo tempo, quando um copo com um líquido amarelo acabou sendo arremessado em direção ao auxiliar Luanderson Lima dos Santos. Uma outra punição de R$ 8 mil, acarretou na conta do Peixe. Por fim, o STJD decidiu fechar a Vila Belmiro por dois jogos e aplicar a multa de R$ 36 mil.

Segunda punição do Santos e da Vila Belmiro

Aliás, está não é a primeira vez que a Vila Belmiro será interditada. Afinal, o Santos recebeu uma punição de oito jogos de perda de mando de campo e portões fechados por causa dos incidentes no clássico contra o Corinthians. O Peixe recorreu e conseguiu atuar no Urbano Caldeira sem torcida.

Em outro recurso, o Santos conseguiu diminuir a pena para apenas quatro jogos e voltou a ter torcida justamente no duelo contra o Grêmio. Assim, o Peixe deve recorrer novamente a punição. O próximo jogo na Vila Belmiro é no dia 1° de outubro, contra o Vasco, pela 25° rodada do Campeonato Brasileiro.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.