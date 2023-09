CBF confirma Vasco x São Paulo, pelo Brasileirão, em São Januário

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou, na manhã desta sexta-feira (15), que o jogo entre Vasco e São Paulo será em São Januário. A partida, aliás, acontece no dia 7 de outubro e estava marcada, inicialmente, para o Mané Garrincha, em Brasília. No entanto, após a liberação da Colina e a permissão de volta do público, houve uma nova alteração, mantendo o duelo no Rio de Janeiro.





A diretoria do Cruz-Maltino precisou levar o confronto para outro local em virtude da indefinição sobre seu estádio. Afinal, a interdição do Ministério Público ainda estava em vigor e, portanto, não havia possibilidade de o Vasco mandar seus compromissos com as arquibancadas cheias. Porém, clube, MP e Prefeitura entraram em acordo ao longo da semana, retirando o processo e extinguindo a liminar que mantinha a restrição.

Antes de receber o São Paulo, o Vasco ainda faz mais dois jogos em casa, pelo Campeonato Brasileiro. Tem pela frente o clássico com o Fluminense, no sábado (16), às 16h, no Nilton Santos, e depois, um embate direto na luta para fugir do rebaixamento. Enfrenta o Coritiba, no dia 21, quinta-feira, às 19h, desta vez, em São Januário. Por sinal, essa rodada marcará o retorno oficial da torcida à Colina Histórica depois da proibição da Justiça.

Já o São Paulo, antes de visitar o Vasco, recebe o Fortaleza, no Morumbi, em 20/9. Dez dias depois, volta ao Morumbi, no clássico contra o Corinthians. O Tricolor também faz a final da Copa do Brasil, nos próximos domingos (17 e 24), contra o Flamengo.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.