Atlanta United x Inter Miami: escalações e onde assistir

A bola volta a rolar na MLS, liga norte-americana de futebol, com a presença de Lionel Messi. Neste sábado (16), Atlanta United e Inter Miami se enfrentam às 18h, no Mercedes-Benz Stadium, e o time liderado pelo astro argentino precisa se recuperar na competição nesta 32ª rodada.

Principal jogador da liga, Messi retorna ao clube após representar a seleção da Argentina durante a Data Fifa de setembro. O craque argentino te, um gol e duas assistências em suas três primeiras partidas na MLS. Além disso, o astro foi poupado na partida contra a Bolívia e deve estar em condições de jogo neste sábado.

O Inter Miami é apenas o penúltimo colocado da Conferência Leste, com 28 pontos, seis a menos que o DC United, primeiro na zona de playoffs. Dessa maneira, a equipe precisa se recuperar na competição. No último compromisso, com ausência de Messi, a equipe venceu o Sporting KC, por 3 a 2.

Por outro lado, o Atlanta United vem de um empate fora de casa por 2 a 2 contra o Dallas FC. Dessa maneira, o time chegou aos 42 e se manteve na sexta posição da Conferência Leste, dentro da zona de classificação para os playoffs.

Atlanta United x Inter Miami

32ª rodada da MLS

Data e horário: sábado, 16/09/2023, às 18h (de Brasília)

Local: Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA)

Atlanta United: Guzan; Lennon, Robinson, Abram, Wiley; Muyumba, Rosetto; Mosquera, Almada, Silva; Giakoumaki. Técnico: Gonzalo Pineda

Inter Miami: Drake Callender, DeAndre Yedlin, Tomás Aviles, Kamal Miller, Jordi Alba, Dixon Arroyo, Sergio Busquets, Diego Gómez, Lionel Messi, Josef Martínez, Robert Taylor. Técnico: Tata Martino

Onde assistir: MLS League Pass na Apple TV+

