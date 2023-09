Yuri Lima defende Iza após internet criticá-la: ‘Minha gostosa’

O volante do Mirassol Yuri Lima publicou, nas redes sociais, uma defesa da namorada Iza. Isso porque a cantora foi criticada pelo seu corpo após se apresentar no palco do “The Town”.

Em um post da artista, Yuri fez questão de entrar para fazer o comentário.

“Eu fico todo errado. Minha gostosa”, postou o jogador.

Iza, aliás, mostrou como ficou chateada. Ela fez um post para seus “talismãs” (maneira como chama os fãs) com uma foto de biquíni rosa.

“Passando para dizer que amo meus talismãs e que estou feliz da vida! Obrigada por todas as mensagens lindas e tudo que tenho visto sobre o álbum, show no The Town, aniversário… tudo!!! É bom demais ter vocês”, escreveu.

A cantora e Yuri, afinal, estão juntos desde o início do ano. O relacionamento, aliás, tem sido a distância, por causa das agendas profissionais, no entanto, tem dado certo, conforme relatos de ambos.

“Se ele tem (folga), vem correndo para mim, se estiver no Rio ou em São Paulo. Fica muito nesse vaivém. Nunca imaginei que fosse namorar à distância. E, por incrível que pareça, está dando muito certo”, concluiu.

