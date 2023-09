Copa do Mundo Sub-17: veja como ficou a definição dos grupos

A Fifa sorteou, na manhã desta sexta-feira (15), os grupos da Copa do Mundo Sub-17. O evento foi na sede da entidade, na Suíça, e contou, aliás, com o ex-goleiro Julio Cesar como um dos participantes. Assim, a Seleção Brasileira ficou no Grupo C, que conta também com Irã, Nova Caledônia e Inglaterra. A competição, que será disputada na Indonésia, começa no dia 10 de novembro.

A estreia da Seleção Brasileira, cabeça de chave do grupo, no Mundial, será no dia 11 de novembro, diante do Irã. Em seguida, no dia 14, encara a Nova Caledônia. A Inglaterra será, então, a última adversária da Canarinho, no dia 17.

O regulamento da competição é o seguinte: o líder e vice-líder de cada grupos se classificam para a próxima fase. Além disso, os quatro melhores terceiros colocados de todo o Mundial também avançam. Vale destacar que o Brasil vai em busca do quinto título mundial da categoria (1997, 1999, 2003 e 2019).

De peito aberto, Richarlison pede ajuda psicológica para ‘voltar mais forte’

Veja os grupos da Copa do Mundo Sub-17:

Grupo A

Indonésia

Equador

Panamá

Marrocos

Grupo B

Espanha

Canadá

Mali

Uzbequistão

Grupo C

Brasil

Irã

Nova Caledônia

Inglaterra

Grupo D

Japão

Polônia

Argentina

Senegal

Grupo E

França

Burkina Faso

Coreia do Sul

Estados Unidos

Grupo F

México

Alemanha

Venezuela

Nova Zelândia

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.