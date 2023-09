Zé Rafael valoriza período sem jogos e projeta duelo contra o Boca

O Palmeiras entra em campo novamente nesta sexta-feira (15), onde encara o Goiás, às 21h30, no Allianz Parque, pela 23° rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão ficou 11 dias sem disputar uma partida oficial, com sete dias para treinamentos e outros quatro para descansos. E o volante Zé Rafael valorizou este período de preparação.

”A gente chega a mais um mês importantíssimo no ano, quando vai se definir muita coisa. A gente teve esse tempo para se preparar e aprimorar muitos aspectos. Durante o ano, temos poucas vezes um período como esse, então é importante, principalmente para os atletas com alguma questão física, alguma dor, para melhorar’, falou Zé Rafael, para o canal do Palmeiras.

Além disso, o volante quer que os dois próximos jogos do Palmeiras sirvam de preparação para o duelo contra o Boca Juniors. O Verdão encara Goiás e Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro, antes de enfrentar os argentinos pela semifinal da Libertadores.

“Os jogos contra Goiás e Grêmio, além de muito importantes para o Campeonato Brasileiro, vão servir também para nos prepararmos bem para enfrentar o Boca. Uma ótima preparação para que nossa equipe chegue bem montada para enfrentar essa semifinal . Voltando agora contra o Goiás na sexta, depois o Grêmio e aí focar totalmente na Libertadores, que é um dos nossos principais objetivos da temporada. A gente tem se preparado bem e evoluído o máximo possível”, completou o volante.

