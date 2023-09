São Paulo e Calleri buscam encerrar seca na Copa do Brasil

O que São Paulo e Calleri têm em comum, além da relação mútua de amor? Acostumado a dar alegria aos torcedores são-paulinos, os dois têm um fantasma para exorcizar na Copa do Brasil. Afinal, enquanto o Tricolor busca o primeiro título da competição, o centroavante quer marcar seu primeiro gol no torneio.

Afinal, o atacante argentino já disputou 16 partidas pela Copa do Brasil, somando jogos de 2022 e deste ano. Nunca balançou as redes. Calleri chegou a marcar contra o Palmeiras, no jogo de volta das quartas de final, no Allianz Parque. Contudo, o árbitro daquela partida, Anderson Daronco, acabou anulando por falta no início da jogada.

E não há um melhor momento para quebrar esse jejum do que em uma decisão. Neste domingo (17), o São Paulo encara o Flamengo, no Maracanã, pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil. E o Tricolor Paulista sabe que um bom resultado no primeiro embate pode fazer com que o duelo no Morumbi seja ainda mais festivo.

Calleri disputou 35 jogos mata-matas pelo São Paulo e marcou oito gols. Na carreira, são 62 partidas desse tipo e 20 gols anotados. Contudo, o argentino também quer apagar a imagem ruim que tem em decisões. Por exemplo, na final da Copa Sul-Americana, contra o Independiente Del Valle (EQU), no ano passado, o centroavante ficou marcado por perder boas chances, que poderiam ter ajudado o Tricolor na finalíssima.

Dois jogos para São Paulo e Calleri encerrar o jejum

O argentino terá duas oportunidades para encerrar sua seca. O jogo de ida acontece neste domingo (17). Na semana seguinte, no dia 24 de setembro, está marcado a partida decisiva no Morumbi. E a torcida espera que os outros jogadores apenas ”toquem para o Calleri”.

