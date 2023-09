São Paulo anuncia novo patrocinador

O São Paulo apresentou na manhã desta sexta-feira (15), sua nova patrocinadora. Trata-se da Ademicon, empresa de consórcio e investimentos, que assinou contrato até o fim de 2024 com o Tricolor Paulista. A empresta estampará a marca na parte frontal da camisa, acima do símbolo do clube.

Aliás, a estreia da marca será logo em um grande jogo. Afinal, o São Paulo deve estampar o logo da empresa em seu uniforme já no próximo domingo (17), contra o Flamengo, no Maracanã, pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil.

“Não será só uma patrocinadora, será uma sócia do São Paulo para que oportunamente possamos trazer receitas novas, mais efusiva que vai chegar. Vai propiciar aos são-paulinos um portifólio grande de oportunidades de consórcio. Terá uma plataforma a ser feita “SPFC consórcio” para que possa ajudar a organização familiar e trazer recursos para clube”, disse o presidente do São Paulo, Júlio Casares, na coletiva de apresentação.

Aliás a plataforma citada por Casares acabou sendo explicada por Eduardo Toni, diretor de marketing do clube do Morumbi. Torcedores poderão fazer consórcios diversos em uma plataforma com a marca do clube. Assim, compra de automóveis, imóveis e até viagens estão dentro do pacote.

“Negociamos há um ano. É importante deixar claro que o consórcio do São Paulo vai ser gerido pela Ademicon, que tem toda a expertise. O São Paulo vai dar a sua marca e terá uma remuneração além do dinheiro do patrocínio. Será de todo nosso interesse incentivar o torcedor através das nossas plataformas de mídia”, falou o diretor de marketing do clube.

