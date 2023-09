Vasco luta contra retrospecto em clássicos no Niltão; relembre grandes jogos

Pela 16ª vez na história, o clássico entre Vasco e Fluminense será disputado no Estádio Nilton Santos, neste sábado, às 16h (de Brasília), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para deixar o Z4, o Cruz-Maltino precisa de uma arrancada e terá que superar, afinal, o retrospecto negativo contra os rivais no estádio. O Jogada10 relembra alguns duelos marcantes e o histórico do “Clássico dos Gigantes” no Niltão.

Inaugurado em 2007, o estádio, ainda sob o nome de Olímpico João Havelange, se tornou a casa do Botafogo e foi palco de vários clássicos ao longo desses dezesseis anos. O Vasco, por sua vez, terá seu 55º confronto com um três grandes do Rio por lá, uma média de pouco mais de três por temporada. Diante do Tricolor, os números são mais acirrados, com cinco vitórias, quatro empates e seis derrotas.

Vasco vs. Fluminense no Niltão

Fluminense 1 x 0 Vasco – Brasileirão 2010

Fluminense 0 x 0 Vasco – Carioca 2011

Vasco 1 x 1 Fluminense – Brasileirão 2011

Fluminense 1 x 2 Vasco – Brasileirão 2011

Vasco 2 x 1 Fluminense – Carioca 2012

Vasco 1 x 3 Fluminense – Final da Taça Guanabara 2012

Vasco 1 x 2 Fluminense – Brasileirão 2012

Fluminense 1 x 2 Vasco – Brasileirão 2012

Fluminense 1 x 1 Vasco – Carioca 2013

Vasco 3 x 2 Fluminense – Semifinal da Taça Guanabara 2013

Vasco 1 x 0 Fluminense – Carioca 2015

Vasco 0 x 1 Fluminense – Brasileirão 2015

Vasco 0 x 3 Fluminense – Carioca 2017

Vasco 0 x 0 Fluminense – Taça Rio 2018

Fluminense 2 x 0 Vasco – Carioca 2022

15 jogos: 5 vitórias, 4 empates e 6 derrotas =

GRANDES VITÓRIAS DO VASCO



Por outro lado, o Vasco acumula algumas vitórias emblemáticas no estádio. No Brasileirão de 2011, por exemplo, Bernardo foi o herói do 2 a 1 sobre o Fluminense, no fim do jogo, que manteve a equipe na luta pelo título brasileiro. Contra o mesmo Tricolor, em 2013, o Cruz-Maltino protagonizou uma virada, por 3 a 2, e se classificou para a final da Taça Guanabara.

Já sobre o Botafogo, em 2010, saiu a maior goleada da história do Nilton Santos, então chamado de Engenhão. Com três gols de Dodô e dois de Philippe Coutinho, o Vasco aplicou 6 a 0 nos donos da casa. De quebra, provocou a demissão do técnico Estevam Soares. Mais tarde, em 2017, Luís Fabiano desencantou com a camisa cruz-maltina, garantindo o título da Taça Rio.

Por fim, diante do arquirrival Flamengo, o ano de 2012 ficou marcado por duas grandes vitórias em semifinais do Estadual: 2 a 1 e 3 a 2. Destaque para Dedé, que parou Vagner Love, e para o trio de ataque Felipe, Diego Souza e Alecsandro, que marcaram os gols decisivos.

ÚLTIMO TRIUNFO

A última vez em que o Gigante da Colina saiu do Nilton Santos vitorioso foi na decisão da Taça Rio de 2021. O torneio já era considerado um prêmio de consolação, afinal, confrontava do quinto ao oitavo colocados da Taça Guanabara. No jogo de ida da decisão, coube a Germán Cano estufar a rede e garantir a vantagem para a equipe comandada pelo técnico Marcelo Cabo.

Na volta, Gilvan marcou para o Glorioso, e levou a decisão para a disputa de pênaltis. O herói do título vascaíno foi o goleiro Vanderlei, que defendeu três cobranças (de Pedro Castro, Felipe Ferreira e Matheus Frizzo). Esta, por sinal, é a última taça que foi para São Januário.

‘LEI DO EX’ CONTRA O VASCO



Na temporada passada, Vasco e Fluminense protagonizaram mais um clássico no Nilton Santos. desta vez, pela 9ª rodada da Taça Guanabara. O Tricolor resolveu a partida ainda no primeiro tempo, com gols de Cano e Nonato. Em preparação para a Série B, o Cruz-Maltino era comandado por Zé Ricardo, mas não teve forças mesmo com o rival poupando alguns titulares de olho na Libertadores, na ocasião.

OUTROS CLÁSSICOS:

Vasco vs. Botafogo

1 x 1 – Brasileirão 2008

6 x 0 – Carioca 2010

1 x 1 – Brasileirão 2010

2 x 0 – Carioca 2011

0 x 4 – Brasileirão 2011

2 x 0 – Brasileirão 2011

1 x 3 – Carioca 2012

1 x 3 – Carioca 2012

2 x 3 – Brasileirão 2012

0 x 1 – Final da Taça Guanabara 2013

0 x 0 – Carioca 2017

2 x 0 – Final do Carioca 2017

1 x 3 – Brasileirão 2017

3 x 2 – Carioca 2018

2 x 3 – Semi da Taça Rio 2018

3 x 2 – Final do Carioca 2018

1 x 1 – Carioca 2019

0 x 1 – Brasileirão 2019

0 x 1 – Carioca 2020

3 x 2 – Brasileirão 2020

0 x 1 – Copa do Brasil 2020

1 x 0 – Final da Taça Rio 2021

0 x 2 – Série B 2021

0 x 2 – Brasileirão 2023

24 jogos: 7 vitórias, 4 empates e 13 derrotas = 36% de aproveitamento

Vasco vs. Flamengo

1 x 2 – Carioca 2011

0 (1) x (3) 0 – Final do Carioca 2011

1 x 1 – Brasileirão 2011

2 x 1 – Semifinal Taça Guanabara 2012

1 x 2 – Carioca 2012

3 x 2 – Semifinal do Carioca 2012

0 x 1 – Brasileirão 2012

1 x 1 – Brasileirão 2012

2 x 4 – Carioca 2013

0 x 2 – Carioca 2019

1 x 2 – Carioca 2022

11 jogos: 2 vitórias, 3 empates e 6 derrotas = 28% de aproveitamento