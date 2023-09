Diego Aguirre não é mais técnico do Santos

O Santos anunciou nesta sexta-feira (15), que o técnico Diego Aguirre não é mais o treinador do clube. O uruguaio chegou a Vila Belmiro no dia 6 de agosto, mas ficou apenas cinco partidas no comando da equipe. Ao todo, são quatro derrotas e uma única vitória, contra o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro.

A diretoria do Santos passou a manhã desta sexta-feira reunida para decidir sobre o futuro do treinador. Apesar do pouco tempo desde o início do trabalho, o clube esperava que os resultados fossem bem diferentes do que Aguirre vem conquistando. Além disso, a falta de evolução de desempenho do Peixe também incomodou. Afinal, há um entendimento de que, na verdade, a equipe tem regredido no nível de atuação. As últimas duas derrotas, para América-MG e Cruzeiro, foram vista como inaceitáveis pela diretoria.

O Peixe agora busca encontrar rapidamente um novo treinador, que fique ao menos até o final do Campeonato Brasileiro. Além disso, o Alvinegro Praiano busca um nome experiente, que ajude o Santos na briga contra o rebaixamento. Até lá, o time ficará no comando do interino Marcelo Fernandes.

Aliás, Diego Aguirre foi o oitavo treinador da era Andres Rueda e o que ficou menos tempo. Paulo Turra era o detentor do ”recorde” com apenas sete jogos. Além disso, Ariel Holan, Fernando Diniz, Fabio Carille, Fabián Bustos, Lisca e Odair Hellmann também passaram pelo comando do Peixe.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook