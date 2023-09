Seleção Sub-17 é convocada para amistosos em Sorocaba

Logo após o sorteio da fase de grupos da Copa do Mundo Sub-17, o técnico Phelipe Leal convocou 24 jogadores para preparação visando o torneio. Afinal, a Seleção Brasileira fará amistosos contra Canadá e Estados Unidos. Os jogos, entretanto, serão em Sorocaba (SP). Aliás, essa foi a última convocação do treinador antes da lista final para a Copa do Mundo da categoria.

“Agradeço ao presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, e ao coordenador, Branco, pela oportunidade nessa etapa tão importante para nós. Poder jogar quatro partidas contra adversários que estarão na Copa do Mundial nos dá um parâmetro, uma referência para que a gente possa escolher os jogadores certos que representarão o nosso país no final do ano”, afirmou o técnico da Seleção Phelipe Leal.

Os dois primeiros amistosos da Seleção serão contra o Canadá, nos dias 29 de setembro e 1 de outubro. Posteriormente, nos dias 29 de setembro e 1 de outubro, entretanto, as atividades serão contra o Estados Unidos.

Confira os jogadores convocados

GOLEIROS

Matheus Corrêa – Corinthians

Pedro Cobra – Atlético Mineiro

Phillipe Gabriel – Vasco

LATERAIS-DIREITOS

Pedro Lima – Sport

Vitor Gabriel – Atlético Mineiro

LATERAIS-ESQUERDOS

Marques Rickelme – São Paulo

Souza – Santos

ZAGUEIROS

Arthur Dias – Athletico Paranaense

Da Mata – Grêmio

Dayvisson – Athletico Paranaense

João Souza – Flamengo

Vitor Reis – Palmeiras

MEIO-CAMPISTAS

Camilo – Grêmio

Coutinho – Palmeiras

Dudu – Athletico

Figueiredo – Palmeiras

Luiz Gustavo – Corinthians

Mateus Iseppe – Atlético Mineiro

ATACANTES

Estevão – Palmeiras

Kauã Elias – Fluminense

Lorran – Flamengo

Rayan – Vasco

Riquelme – Palmeiras

William – São Paulo

