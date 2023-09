Dirigente do Flamengo detalhe confusão em votação do Conselho

Votações acerca de mudanças no estatuo do Flamengo foram marcadas por confusões e polêmicas na noite de quinta-feira (14). De três pautas propostas, apenas duas foram concluídas. Afinal, durante a contagem dos votos que tratou sobre a exclusão de candidatos com cargos políticos das eleições presidenciais do Rubro-Negro, conselheiros se desentenderam. Assim, a sessão foi suspensa, e a votação será remarcada.

Em entrevista ao “Coluna do Fla”, Cacau Cotta, diretor de relações externas do Flamengo, que estava na reunião, detalhou a confusão. Segundo ele, foi uma votação política, sem o viés de priorizar o clube.

“Foi tanta gritaria, foi tanta confusão nessa parte política, porque foi uma votação extremamente política, que não tinha nada a ver com o Flamengo (…) O que não faz parte é a confusão. Com a confusão, houve a suspensão da votação. Foi isso que escutei do presidente Alcides, foi o que consegui escutar diante de toda gritaria, com toda a falta de respeito”, disse Cacau.

“Ele (Alcides) foi xingado de “burro”, como se fosse um técnico de futebol, pela oposição. Houve muita exaltação, as coisas não ficaram claras (…) Quando a chega a parte política é onde tem a grande briga, porque existe os interesses pessoais”, completou.

Antônio Alcides, citado por Cacau, é o presidente do Conselho Deliberativo do Flamengo. Ele foi um dos grandes alvos dos conselheiros. Durante ao tumulto na votação da exclusão de candidatos com cargos políticos das eleições presidenciais, Alcides tentou refazer o pleito para ter a definição dos votos. No entanto, não conseguiu e suspendeu.

Responde ao ex-presidente do Flamengo

Cacau comentou uma fala de Eduardo Bandeira de Mello, logo após o fim da sessão. Deputado federal, Bandeira disse que a reprovação da mudança do tempo de mandato foi uma “vitória”. O diretor de relações do Flamengo lamentou.

“Fico triste que, em uma semana onde deveria estar sendo falado sobre a Copa do Brasil, com todos unidos aqui, o ex-presidente (Eduardo Bandeira de Mello) esteja proferindo uma vitória que não é verdade, dizendo 80% a 20%. Está faltando com a verdade. Mas, fico triste. Aliás, tenho respeito como ex-presidente, que fez um bom trabalho, e hoje está usando isso politicamente como oposição”, respondeu Cacau Cotta.