Tartá relembra clássico no Nilton Santos: ‘Fomos para uma guerra’

Há 13 anos, Fluminense e Vasco se enfrentavam em um jogo marcante no Nilton Santos. O time tricolor brigava pelo título do Brasileirão e acabou sendo campeão à época. Tartá, aliás, relembra com muito carinho daquele clássico. O atacante, afinal, esteve presente em campo e acabou marcando um gol na partida.

“É um grande rival nosso do Rio de Janeiro, que não gostaria de maneira nenhuma que saíssemos campeões. Então, além de toda a rivalidade, era um jogo que tinha um peso muito grande, né? Por ser reta final de Brasileiro. Tinha outros clubes ali também no encalço do Fluminense. Então, fomos para uma guerra, né? E tive a felicidade de fazer o gol num contra-ataque. O goleiro deu um rebote, eu consegui chegar concluindo e seguramos aquele 1 a 0. E aqueles três pontos foram de suma importância naquela reta final de Brasileiro até chegar a grande consagração, que foi o campeonato, depois de 26 anos”, declarou Tartá ao “ge”.

Fala, Tartá!

Os dois times vão se enfrentar novamente no Nilton Santos. Tartá, assim, acredita em outra vitória do Fluminense diante do Vasco. A equipe tricolor, afinal, vem colecionando momentos positivos no local.

“A torcida do Fluminense chama lá ( Nilton Santos) de salão de festa, né? (risos). Mas sempre foi um bom campo, eu estive até recentemente lá podendo fazer um amistoso junto do Serrano. Agora tem um novo gramado, né? Um gramado diferente, onde a bola corre muito bem, fica um jogo vivo, um jogo diferente. Mas acredito que o Fluminense vai sair muito bem nesse tipo de campo devido à plataforma do Diniz de jogar, de aproximação, toques rápidos. Eu vou no palpite de 2 a 0”, afirmou Tartá.

O atacante é revelado pelas categorias de base do Fluminense e vivenciou momentos marcantes nas Laranjeiras. O jogador, afinal, esteve presente na conquista do Brasileirão de 2010 e fazia parte do elenco vice-campeão da Libertadores em 2008.

Vasco e Fluminense se enfrentam neste sábado (16), às 16h, no Nilton Santos, pelo Brasileirão. A equipe tricolor está na quinta colocação do campeonato e planeja se manter nas primeiras posições. O rival, no entanto, está na zona de rebaixamento da competição.

