Relacionado pela primeira vez, zagueiro do Botafogo impressiona pela força física

Último reforço do Botafogo, Bastos será relacionado para o duelo deste sábado (16), às 21h (de Brasília), com o Atlético-MG, na Arena MRV, pelo Brasileirão. Nos treinamentos, aliás, o angolano tem impressionado pela estrutura e força física. A tendência, no entanto, é que fique no banco pela primeira vez, como reserva imediato de Victor Cuesta, pelo lado esquerdo.

Natural de Luanda, em Angola, Bartolomeu Jacinto Quissanga integrou o elenco da Lazio, da Itália, de 2016 a 2020. Por lá, também atuou como lateral-esquerdo e conquistou uma Copa Itália e uma Supercopa. Revelado pelo Petro Luanda, clube de seu país de origem, o defensor também já defendeu as cores do Rostov, da Rússia, do Al-Ain e do Ahli, ambos da Arábia Saudita.

Além do angolano, o Alvinegro também contratou os seguintes jogadores na janela do meio do ano: Diego Costa (atacante), Valentín Adamo (atacante), Mateo Ponte (lateral-direito) e Diego Hernández (meia-atacante). Recentemente, ainda tentou contratar o meia argentino Roberto Pereyra, que voltou para a Udinese-ITA. Desta lista, apenas Bastos e Adamo ainda não estrearam com a camisa do Glorioso.

HISTÓRIA DO ‘PALANCA-NEGRA’

No anúncio de Bastos, o Botafogo divulgou uma música produzida em parceria com o também angolano Evan Maurílio, um dos autores dos sucessos “Embalado” e “É estrela”. O novo hit tem o título de “O Palanca-Negra é Alvinegro” e faz referência ao símbolo da seleção angolana de futebol.

Vale destacar que o símbolo se refere a um animal selvagem, semelhante a um antílope, que é muito comum em Angola e é uma das figuras mais emblemáticas do país. Tanto que aparece na moeda nacional, assim como em passaportes, na logomarca da principal companhia aérea e está estampado no uniforme da seleção.

O defensor, de 31 anos, apresenta atributos que agradam o técnico Bruno Lage para a sequência da temporada. Com muita força física, tem qualidade com a bola nos pés para qualificar a saída de bola alvinegra. Além disso, marcou mais de 20 gols nos últimos sete anos e tem experiência no futebol europeu. Credenciais, por sinal, para ser útil na melhor defesa do Brasileirão.

