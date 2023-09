Com bons números em clássicos, Cano vira trunfo do Fluminense

Vasco e Fluminense, enfim, medem forças neste sábado (16), às 16h, no Nilton Santos, pelo Brasileirão. Cano, assim, terá mais uma oportunidade de ser decisivo dentro de campo. O atacante, afinal, vem colecionando bons números em clássicos pela equipe tricolor.

Nos 21 clássicos disputados pelo Fluminense nos últimos dois anos, Cano marcou 12 gols. O atacante chegou ao clube em janeiro de 2022 e vem conseguindo ter sorte contra os rivais cariocas. O argentino, portanto, pode ser um trunfo importante de Fernando Diniz neste fim de semana.

Números de Cano em clássicos pelo Fluminense



2022

Flamengo 0 x 1 Fluminense (Carioca) – zero gols

Fluminense 2 x 1 Botafogo (Carioca) – zero gols

Fluminense 2 x 0 Vasco (Carioca) – dois gols

Botafogo 0 x 1 Fluminense (Carioca) – zero gols

Fluminense 1 x 2 Botafogo (Carioca) – um gol

Flamengo 0 x 2 Fluminense (Carioca) – dois gols

Fluminense 1 x 1 Flamengo (Carioca) – um gol

Fluminense 1 x 2 Flamengo (Brasileirão) – um gol

Botafogo 0 x 1 Fluminense (Brasileirão) – zero gols

Flamengo 1 x 2 Fluminense (Brasileirão) – zero gols

Fluminense 2 x 2 Botafogo (Brasileirão) – zero gols

2023

Fluminense 0 x 1 Botafogo (Carioca) – zero gols

Fluminense 2 x 0 Vasco (Carioca) – dois gols

Flamengo 1 x 2 Fluminense (Carioca) – um gol

Flamengo 2 x 0 Fluminense (Carioca) – zero gols

Fluminense 4 x 1 Flamengo (Carioca) – dois gols

Fluminense 1 x 1 Vasco (Brasileirão) – zero gols

Botafogo 1 x 0 Fluminense (Brasileirão) – zero gols

Fluminense 0 x 0 Flamengo (Copa do Brasil) – zero gols

Flamengo 2 x 0 Fluminense (Copa do Brasil) – zero gols

Fluminense 0 x 0 Flamengo (Brasileirão) – zero gols

Com fome de gol

Em 2022, Cano marcou sete gols em 11 clássicos. Nesta temporada, foram cinco tentos feitos em dez jogos contra os rivais cariocas. O atacante vem tendo bons números, mas ainda não conseguiu estufar as redes do Flamengo, Vasco e Botafogo neste Brasileirão. O argentino, assim, terá um jejum para ser quebrado neste fim de semana.

Cano, no entanto, terá uma boa oportunidade de castigar seu antigo clube no Nilton Santos. O Vasco, afinal, está na zona de rebaixamento e vive um momento conturbado na temporada. O Fluminense, por outro lado, está na semifinal da Libertadores e briga pelas primeiras posições do Brasileirão.

