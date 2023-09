Jogadores fazem reunião sem Sampaoli e dirigentes

Os jogadores do Flamengo se reuniram na manhã desta sexta-feira (15), no Ninho do Urubu, para uma reunião privada. Assim, o encontro não contou com a presença do técnico Jorge Sampaoli e nem de qualquer dirigente do clube. A conversa a portas fechadas teve duração de uma hora. A noticia foi dada, primeiramente, pelo “Coluna do Fla”.

A conversa entre os jogadores, aliás, atrasou o início do treinamento. A atividade, que estava marcada para as 10h, começou um pouco depois das 11h. Enquanto o encontro acontecia na parte interna do centro de treinamento, Sampaoli e membros da sua comissão técnica ficaram esperando no campo.

Landim se reuniu com Jorge Sampaoli no CT

Antes do encontro entre os atletas, o presidente Rodolfo Landim esteve no Ninho do Urubu e se reuniu com o técnico Jorge Sampaoli. Eles, aliás, tomaram café da manhã juntos no local. A dupla ficou reunida por cerca de uma hora e, após se despedirem, Landim deixou o local.

Segundo o “ge”, Marcos Braz e Bruno Spindel, nomes fortes da pasta de futebol do Flamengo, não estiveram no local. Aliás, a reunião entre Landim e Sampaoli incomodou o vice-presidente de futebol (Braz), que não estava sabendo. Entretanto, vale ressaltar que, nas últimas semanas, o mandatário se reuniu constantemente com o argentino.

