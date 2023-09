Neymar estreia com assistência, e Al-Hilal vence para seguir na liderança do Sauditão

Estreia de Neymar com vitória do Al-Hilal. Nesta sexta-feira, pela sexta rodada do Campeonato Saudita, o time comandado por Jorge Jesus recebeu o Al-Riyadh no Estádio Príncipe Faisal bin Fahd e venceu por 6 a 1. Os gols foram marcados por Mitrovic, Al-Shahrani, Nasser Al-Dawsari, Malcom e Salem Al-Dawsari (duas vezes). Ali Al-Zaqan descontou para o time visitante.

Com o resultado, o Al-Hilal segue na liderança da Saudi Pro League, agora com 16 pontos. São cinco vitórias e um empate em seis partidas. O Al-Riyadh, contudo, segue com quatro pontos, na 16ª colocação, abrindo a zona de rebaixamento.

DE PÊNALTI

O primeiro tempo foi praticamente um treino de ataque contra defesa do Al-Hilal. O time de Jorge Jesus dominou as ações e abriu o marcador aos 30 minutos. Em bela jogada pela direita, o brasileiro Michael foi derrubado dentro da área, e o juiz marcou pênalti. Na cobrança, Mitrovic bateu forte e estufou as redes.

TABELINHA

Nos acréscimos da primeira etapa, o Al-Hilal marcou o segundo numa bela jogada. Milinkovic-Savic tabelou com o lateral-esquerdo Al-Shahrani e recebeu de volta dentro da área. O sérvio cruzou para trás, e o próprio ala apareceu sozinho para desviar para marcar o segundo.

ESTREIA DE NEYMAR

A partida marcou a estreia de Neymar Jr pelo Al-Hilal. Anunciado há exatamente um mês, o camisa 10 começou no banco de reservas, mas entrou aos 18 minutos. E ele precisou de apenas cinco minutos em campo para participar de um gol. Aos 23, Neymar recebeu na entrada da área e lançou para Malcom. O ex-Corinthians tentou marcar o gol, mas acabou sendo atropelado pelo goleiro. A bola sobrou com o gol aberto para Nasser Al-Dawsari, que só escorou para o fundo das redes.

ASSSITÊNCIA DE NEYMAR

Neymar ficou em campo por cerca de 30 minutos, mas isso foi tempo o suficiente para dar sua primeira assistências. Se no terceiro gol do Al-Hilal o goleiro evitou o gol de Malcom com passe de Neymar, aos 39 minutos não deu. O camisa 10 arrancou em contra-ataque e tocou para o compatriota na entrada da área. Ele bateu de primeira e fez o quarto gol.

MAIS DOIS E O DE HONRA

Nos minutos finais, o Al-Hilal fez o quinto em cobrança de pênalti após a bola bater na mão de um defensor do Al-Riyadh. A torcida dos Azuis pediu para que Neymar fosse para a cobrança, mas quem pegou a bola foi Salem Al-Dawsari. Mesmo sob vaias e protestos, o capitão do clube finalizou e para balançar as redes. Nos acréscimos, Salem fez mais um, agora pegando rebote em chute de Neymar. Ainda deu tempo de Ali Al-Zaqan descontar para o time visitante.

SEQUÊNCIA

O Al-Hilal volta a campo na próxima segunda-feira, quando faz sua estreia na Champions League da Ásia. O adversário será o Navbahor, de Uzbequistão, em casa. O Al-Riyadh, porém, tem compromisso somente na próxima sexta-feira, pelo Campeonato Saudita, contra o Al-Fayha.

