Arboleda não treina e vira dúvida para decisão da Copa do Brasil

Técnico do São Paulo, Dorival Júnior parece ter arranjado uma dor de cabeça para o primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil. O zagueiro Arboleda não treinou nesta sexta-feira e, a final, virou dúvida para enfrentar o Flamengo, neste domingo (17), às 16h, no Maracanã.

O zagueiro, porém, ficou em tratamento no departamento médico para se recuperar de uma fibrose na coxa esquerda. Afinal, na última terça-feira, ele sentiu dor durante a partida Equador x Uruguai pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo.

Os exames aos quais Arboleda foi submetido na quinta-feira (14) não apontaram lesão. No entanto, diagnosticaram uma fibrose, que ainda o incomoda e que poderá tirá-lo da partida.

Arboleda é visto como dúvida pelo técnico Dorival Júnior para o jogo da decisão. O São Paulo informou, porém, que o zagueiro está sendo avaliado diariamente. A comissão técnica não quer descartá-lo de imediato.

Entretanto, Diego Costa, considerado favorito para vaga de Arboleda, foi titular na partida contra o Internacional. E Alan Franco, correndo por fora, também disputa a vaga.

O time do São Paulo, porém, voltará a treinar na manhã deste sábado. Na sequência embarcará para o Rio de Janeiro.

E o provável time para a primeira partida da decisão poderá ser formado por Rafael; Rafinha, Diego Costa (Arboleda), Beraldo e Caio Paulista (Welington); Pablo Maia, Alison, Welington Rato e Lucas; Luciano e Calleri.

