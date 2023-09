Bayern e Leverkusen fazem um jogaço pelo Alemão. No fim, tudo igual

A quarta rodada do Campeonato Alemão começou nesta sexta-feira (15/9) em grande estilo. Afinal, na Allianz Arena, em Munique, Bayern de Munique e Leverkusen se enfrentaram num encontro de líderes 100%. Foi um jogão. No fim, 2 a 2. O Bayern saiu na frente com um gol do artilheiro Harry Kane logo no início. Ainda no primeiro tempo, Grimaldo, numa cobrança de falta sensacional, deixou tudo igual. Na reta final do segundo tempo. Goretzka recolocou o Bayern na frente. Mas o argentino Palacios, nos acréscimos, fechou o placar.

Veja aqui a tabela de classificação do Alemão

Assim, Bayern e Leverkusen chegam aos dez pontos e invictos, com os bávaros na ponta pelo saldo (8 a 7). Eles não perderão a posição, pois os concorrentes mais próximos estão com seis pontos.

Bayern sai na frente, mas Leverkusen busca o empate

O gol de Harry Kane logo aos seis minutos, escorando escanteio da direita, deu a impressão de que o Bayern, em casa, poderia massacrar. Porém, o Leverkusen, muio bem treinado por Xabi Alonso, soube se impor, criou oportunidades e chegou ao empate numa cobrança de falta do espanhol Grimaldo, aos 24. O Leverkusen quase ampliou em seguida. Porém, depois dos 30 minutos, o Bayern voltou a dominar e teve pelo menos três chances, com Sané e Kane, mas o goleiro finlandês Hradecky evitou o perigo.

Segundo tempo em alto nível

Os times voltaram buscando a vitória. Frimpong perdeu grande chance para virar o jogo para o Leverkusen, Mas, no ataque seguinte, Hradeck salvou com o pé o que seria o segundo gol de Kane no jogo. Depois dos 20 minutos, o jogo ficou um pouco mais truncado, com as defesas levando a melhor. Mas foi por pouco que o Leverkusen não fez o segundo gol. Aos 33, Wirtz recebeu pela esquerda e chutou na trave de Ulreich.

Na reta final, o jogo pegou fogo. Uma grande jogada de Tel pela esquerda encontrou Goretzka livre, que fez Bayern 2 a 1, aos 40. Mas o Leverkusen não estava morto. Foi ao ataque, teve um pênalti a seu favor aos 48. Palácio cobrou e voltou a deixar tudo igual em 2 a 2. O Bastern ainda fez um gol, com Upamecano, anulado por impedimento. Enfim, resultado justíssimo.

Jogos da 4ª rodada do Campeonato Alemão

Sexta-feira (15/9)

Bayern 2×2 Leverkusen

Sábado (16/9)

Freiburg x Borussia Dormund – 10h30

Wolfsburg x Union Berlin – 10h30

Mainz x Stuttgart – 10h30

RB Leipzig x Augsburg – 10h30

Colonia x Hoffenheim – 10h30

Bochum x Eintracht – 13h30

Domingo (17/9)

Heidenheim x Werder Bremen – 10h30

Darmstadt x B. M’Gladbach – 12h30

