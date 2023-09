Ganso desfalca o Fluminense em clássico diante do Vasco

Paulo Henrique Ganso será desfalque no clássico entre Vasco e Fluminense. O meia, afinal, vem se recuperando de uma lesão no joelho direito e ainda não está em condições de entrar em campo. Fernando Diniz, portanto, precisou testar outras opções no setor ofensivo. A informação é do “ge”

O Fluminense finalizou as preparações para partida diante do Vasco nesta sexta-feira (15). Ganso não participou da atividade e sequer entrou na lista de relacionados. Marcelo, no entanto, treinou normalmente e retornará aos gramados neste fim de semana.

Escalação

Fernando Diniz, portanto, precisou promover alterações na escalação. Lima e Daniel, aliás, foram testados na vaga de Ganso ao longo da semana. O treinador, no entanto, optou por colocar Alexsander entre os titulares no treino desta sexta-feira (15).

O Fluminense, assim, deve entrar em campo com Fábio; Guga, Nino, Felipe Melo e Marcelo; André, Alexsander; Arias, Keno, John Kennedy e Cano. É importante ressaltar que Fernando Diniz e Samuel Xavier estão suspensos e serão desfalques no clássico.

Vasco x Fluminense

O treinador pretende entrar em campo com um time extremamente ofensivo neste fim de semana. O Fluminense, afinal, está confiante depois dos resultados conquistados e luta para permanecer nas primeiras colocações do Brasileirão. O Vasco, por outro lado, está na zona de rebaixamento e não vive um bom momento na temporada.

Os times se enfrentam neste sábado (16), às 16h, no Nilton Santos, pela 23ª rodada do Brasileirão. Os ingressos para partida estão esgotados. O Maracanã seria palco do clássico, mas precisou efetuar reparos no fim de agosto e ainda está sob cuidados especiais. O estádio, afinal, será utilizado para final da Copa do Brasil no dia seguinte.

