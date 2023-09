Palmeiras x Goiás, AO VIVO, com a ‘Voz do Esporte’, às 20h

A noite desta sexta-feira (15/9) promete com um jogão pelo Brasileirão, Palmeiras x Goiás. Este duelo de Alviverdes será no Allianz Parque às 21h3o, pela 23ª rodada do Brasileirão. Para o Verdão, a vitória significa que o vice-líder (41 pontos) se aproximará do Botafogo (51 pontos), disparado em primeiro lugar. Já os goianos querem se afastar de vez da zona de rebaixamento: tem 25 pontos e pode abrir sete do primeiro dentro do Z4 (Santos). E a “Voz do Esporte” prepara uma grande cobertura. A transmissão começa às 20h com um pré-jogo com todas as informações e curiosidades, sob o comando e a narração vibrante de Ennio Ricanelo.