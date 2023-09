Fluminense é inserido em lista dos escudos mais bonitos do mundo

A revista inglesa “Four Four Two” fez uma lista nesta semana com os 100 escudos de futebol mais bonitos do mundo. O Fluminense ficou inserido no ranking ao lado de outros três clubes brasileiros.

Afinal, além do Fluminense, Chapecoense, Palmeiras e Vasco também participaram da lista. A ordem do ranking, aliás, é alfabética. A revista, portanto, optou por não adotar nenhuma preferência entre os escudos escolhidos.

Escudo do Fluminense

O clube chamou atenção por conta da diversidade de cores e das iniciais no interior. A revista, inclusive, associou o escudo tricolor ao modelo adotado pelo Fulham, da Inglaterra.

“É totalmente o escudo que você imaginaria que um time que joga no Maracanã deveria ter”, escreveu a revista “Four Four Two”.

Além dos clubes brasileiros, no entanto, outras instituições gigantescas participaram da lista como Arsenal, Milan, Bayern de Munique, Liverpool, Manchester City e Manchester United. O ranking, assim, incluiu instituições de todo futebol mundial.

Confira os 100 escudos mais bonitos do mundo, de acordo com a revista “Four Fourt Two”

1860 Munique (Alemanha)

Aberdeen (Escócia)

Milan (Itália)

Ajax (Holanda)

Al Ahly (Egito)

Arsenal (Inglaterra, de 1936 a 1949)

Bari (Itália, de 2011 a 2013)

Roma (Itália)

Atalanta (Itália)

Atlanta United (EUA)

Atlético de Madrid (Espanha)

Barcelona (Espanha)

Basel (Suíça)

Bayern de Munique (Alemanha)

Benfica (Portugal)

Birmingham (Inglaterra)

Blackburn (Inglaterra)

Boca Junior (Argentina)

Bohemians (República Tcheca)

Bolton (Inglaterra)

Borussia Dortmund (Alemanha)

Borussia Mönchengladbach (Alemanha)

Bristol City (Inglaterra)

Buriram United (Tailândia)

Caen (França)

Celta de Vigo (Espanha)

Celtic (Escócia)

Chapecoense (Brasil)

Chicago Fire (EUA)

Colo-Colo (Chile)

Copenhague (Dinamarca)

CSKA Moscou (Rússia)

Deportivo Veracruz (México)

Duisburg (Alemanha)

Elfsborg (Suécia)

Estrella Roja (Venezuela)

Fenerbahçe (Turquia)

Fluminense (Brasil)

Forest Green Rovers (Inglaterra)

Galatasaray (Turquia)

Hamburgo (Alemanha)

Hansa Rostock (Alemanha)

Heerenveen (Holanda)

Guangzhou Evergrande (China)

Inter Miami (EUA)

Inter de Milão (Itália)

Kaizer Chiefs (África do Sul)

Karlsruher (Alemanha)

Kashiwa Reysol (Japão)

Kerala BLasters (Índia)

Colônia (Alemanha)

Leeds (Inglaterra, de 1973-1974 e 1977-1978)

Levante (Espanha)

Leicester (Inglaterra, de 1983 a 1992)

Lincoln City (Inglaterra)

Liverpool (Inglaterra)

Luton Town (Inglaterra)

Manchester City (Inglaterra, de 1976 a 1978)

Manchester United (Inglaterra, de 1970 a 1973)

Minnesota United (EUA)

New England Revolution (EUA)

Newcastle (Inglaterra, de 1983 a 1988)

Newell’s Old Boys (Argentina)

Notts County (Inglaterra)

OL Reign (EUA)

Oldham Athletic (Inglaterra)

Olympique de Marselha (França, de 1972 a 1986)

Olympiacos (Grécia)

Palmeiras (Brasil)

Paris FC (França)

PSG (França, de 1992 a 1996)

Pescara (Itália)

Portland Thorns (EUA)

Porto (Portugal)

PSV (Holanda)

Pumas (México)

Pyramids FC (Egito, de 2018 a 2020)

Raja Casablanca (Marrocos)

Real Madrid (Espanha)

Real Sociedad (Espanha)

River Plate (Argentina)

Salford City (Inglaterra)

Sampdoria (Itália)

San Lorenzo (Argentina)

Scunthorpe (Inglaterra)

Sevilla (Espanha, de 1918 a 1921)

Sheffield Wednesday (Inglaterra)

Sporting Gijón (Espanha, de 1950 a 1974)

Tijuana (México)

Tottenham (Inglaterra)

TP Mazembe (República Democrática do Congo)

Valencia (Espanha)

Vasco (Brasil)

Werder Bremen (Alemanha)

West Bromwich Albion (Inglaterra)

Wydad Casablanca (Marrocos)

Yokohama Marinos (Japão)

Young Boys (Suíça)

Zamalek (Egito)

Zenit (Rússia)

