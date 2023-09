Morre Paulo Goulart, ex-goleiro e ídolo do Fluminense

O Fluminense perdeu um ídolo nesta sexta-feira. O ex-goleiro Paulo Goulart morreu, em Muriaé, aos 68 anos de infarto. Até o momento, porém, não havia informações sobre o horário do velório e sepultamento. O Fluminense lamentou a morte nas redes sociais.

Pelo Fluminense, entretanto, Paulo Goulart se notabilizou por ser um exímio pegador de pênaltis. Ele foi tricampeão da Taça Guanabara, tricampeão carioca (1980, 1983 e 1984) e campeão do Campeonato Brasileiro de 1984.

Natural de Muriaé, Paulo Goulart começou no Nacional, time da cidade, e chegou ao Fluminense em 1971 (categoria juvenil). Em 1976, subiu para o time profissional e vestiu a camisa tricolor até 1985.

Ao todo, porém, Paulo Goulart atuou em 138 partidas com a camisa do Fluminense e não sofreu gol em 58 deles.

Em nota oficial, o Fluminense lamentou a morte do jogador. A diretoria do clube, afinal, se solidarizou com os familiares da Paulo Goulart e disse ainda que sempre o admirou com o atleta do Fluminense.

“Paulo Goulart, um dos grandes goleiros da nossa história, nos deixou nesta sexta-feira. Campeão carioca em 1980, o ídolo Tricolor defendeu três pênaltis contra o Vasco na decisão do primeiro turno daquele ano. Lamentamos profundamente o falecimento e desejamos muita força aos familiares, amigos e a toda torcida Tricolor, que sempre o admirou. Toda a nossa gratidão, Paulo Goulart”.

