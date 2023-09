Vasco x Fluminense: escalações, arbitragem e onde assistir

Com o encerramento da Data Fifa, Vasco e Fluminense medem forças neste sábado (16), às 16h (de Brasília), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em lados opostos na tabela, os rivais se enfrentam no Nilton Santos, já que São Januário estava interditado para receber público. Esse imbróglio só foi solucionado nesta quinta-feira (14), após acordo com o Ministério Público.

O Cruz-Maltino entra em campo pressionado, visto que o Bahia, adversário direto na briga contra o rebaixamento, triunfou sobre o Coritiba. Com 17 pontos, a diferença para o Tricolor Baiano, primeiro time fora do Z4, é de 8 pontos. No entanto, a equipe carioca tem dois jogos a menos.

O Tricolor carioca, por sua vez, soma 38 pontos, e caso triunfe no “Clássico dos Gigantes” voltará a ocupar um lugar no G4 da competição. Como Flamengo e Grêmio perderam na rodada, os comandados de Fernando Diniz podem saltar da sexta para a terceira colocação.

ONDE ASSISTIR

O confronto deste sábado (16) terá a transmissão do Premiere.

COMO CHEGA O VASCO

O técnico Ramón Díaz terá alguns desfalques para montar a formação do time diante do rival. Medel e Jair estão fora, ambos suspensos, e a tendência é que Zé Gabriel volte a equipe titular.

Além dele, a novidade deve ser na lateral-direita, visto que Puma Rodríguez deve entrar no lugar de Róbson Bambu, que foi titular nas últimas cinco partidas.

No sistema ofensivo, Rossi deve ser a grande novidade no lugar de Gabriel Pec, enquanto Dimitri Payet deve permanecer no banco para adquirir ritmo de jogo com o tempo.

COMO CHEGA O FLUMINENSE

Após treinar a Seleção Brasileira nos dois primeiros jogos das Eliminatórias Sul-Americanas, Fernando Diniz volta suas atenções para o clube de Laranjeiras.

O comandante não poderá contar com Paulo Henrique Ganso, que sente dores no joelho direito. Nesse sentido, Alexsander desponta como o favorito para substituir o camisa 10, enquanto Lima e Daniel correm por fora.

Na lateral-direita, Samuel Xavier está suspenso e dá lugar a Guga, que será o titular pelo setor.

VASCO X FLUMINENSE

23ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 16/9/2023 às 16h (de Brasília)

Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

VASCO: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Maicon, Léo, Lucas Piton; Zé Gabriel, Praxedes, Paulinho, Rossi, Sebastián (Alex Teixeira ou Serginho) e Vegetti. Técnico: Ramón Díaz

FLUMINENSE: Fábio; Guga, Nino, Felipe Melo e Marcelo; André, Alexsander, Jhon Arias; Keno, John Kennedy e Cano Técnico: Fernando Diniz

Árbitro: Raphael Claus (SP-FIFA)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP-FIFA) e Neuza Inês Back (SP-FIFA)

VAR: Daiane Muniz (SP-FIFA)

