Tozza critica trabalho de Sampaoli e projeta final da Copa do Brasil

A derrota do Flamengo para o Athletico na véspera do primeiro jogo da final da Copa do Brasil evidenciou ainda mais o baixo rendimento do time de Jorge Sampaoli. Para muitos torcedores, o treinador argentino não conseguiu entregar o que era esperado. E, assim, existe a necessidade de uma troca no comando técnico. Em entrevista ao Jogada10, o influenciador rubro-negro André Tozzini, o Tozza, falou sobre o trabalho do treinador no Rubro-Negro e a expectativa para a decisão contra o São Paulo.

Para Tozza, colunista do J10, o trabalho de Sampaoli no Flamengo não convence. Dessa forma, ele se diz ser a favor da saída do argentino.

“Avalio como ruim. Afinal, mesmo chegando com pouco tempo para trabalhar e passar conhecimento, pelo menos mais organização esse time já deveria ter. Só lembrar que Ceni chegou no meio do ano e o time era organizado. Dorival idem”.

Tozza destaca que não é favorável a trocas constantes de treinador. Mas, dependendo do caso, isso pode ser inevitável.

“Precisa escolher bem para que essas mudanças não sejam necessárias. Com o Sampa (Sampaoli) é muito necessário”, disse.

Reunião dos jogadores sem Sampaoli no Ninho

Antes do penúltimo treino (sexta-feira) visando à partida de domingo, jogadores se reuniram com portas fechadas, sem a presença de Sampaoli ou algum dirigente. Para Tozza, o contexto lembra um episódio do Flamengo em 2009. Segundo ele, qualquer forma de buscar a união para conseguir a vitória no Maracanã é válida.

“Me lembra muito a reunião dos jogadores em 2009, no Estadual, antes do jogo da final contra o Botafogo. O Cuca era o técnico. Os jogadores não estavam se dando bem com ele. Simplesmente fizeram uma reunião com portas fechadas, sem o técnico, e venceram o jogo. Eu acredito que eles possam estar tentando algo parecido. Tentam se fechar e falar: “Vamos tentar resolver isso aqui, independentemente de quem seja o técnico. Eu não sei dizer, sinceramente (se é bom ou ruim). A bagunça está tão grande que qualquer coisa que fizer para vencer domingo, e chegar com uma boa vitória em São Paulo, eu acho ótimo”, explicou.

Como chega o Flamengo para a final da Copa do Brasil

Aliás, em meio às críticas de torcedores sobre o trabalho de Sampaoli, o time do Flamengo chega à final contra o São Paulo desmotivado. Assim, segundo Tozza, não dá para cogitar qual postura a equipe terá no Maracanã em razão da inconstância nas partidas, entre altos e baixos.

“O time vem aos trancos e barracos, oscila demais e não dá pra saber ao certo qual Flamengo joga domingo. O Flamengo que envergonhou o torcedor em jogos como contra Red Bull Bragantino e Cuiabá, ou, por outro lado, o Flamengo das vitórias sobre Fluminense na Copa do Brasil e no clássico com o Botafogo?”, questionou.

Fase e virtudes do São Paulo de Dorival Júnior

O torcedor rubro-negro verá Dorival Júnior chegando em mais uma final de Copa do Brasil, entretanto, desta vez, como adversário. Dessa forma, Tozza, sobre a comparação o finalista, vê o time paulista mais organizado. Além disso, o colunista do J10 respondeu como vê Dorival nesta decisão, do outro lado do campo.

“Vejo que o time do Dorival é mais organizado que o nosso. Basicamente isso, mas vem mal, mais mal que nós, inclusive…. E o Dorival conhece bem os jogadores daqui. Nada além disso. Acho que não atrapalha em nada, pelo menos a mim como torcedor. É claro que gostaria que ele estivesse do nosso lado, mas estando lá, é “inimigo”. Sou grato demais a ele, mas saiu, não tá mais aqui, já foi”, analisou sobre Dorival Júnior.

Importância de Gabigol na final

“Acho que sim, Gabi é fundamental, é decisivo demais. Acho que a diretoria usa esses principais jogadores para se blindar. Não é novidade. Proceder é o mesmo.”

Espera da diretoria do Flamengo para renovar com Bruno Henrique

“Acredito que não está (demorando), precisava de certo modo ter a certeza de que ele estava recuperado. A contusão foi muito séria e o Flamengo fez bem em esperar. Agora, claro, antes dos testes o preço era um. Assim, agora é outro, faz parte.”

Renovações contratuais de Everton Ribeiro, Filipe Luís e David Luiz

“Desses acho que (renovaria) somente o do Everton Ribeiro. Filipinho não consegue mais jogar em sequência. Aliás, David idem. Mas, uma pena que o Filipinho, fisicamente, esteja começando a pesar na presença dele em campo. Everton Ribeiro acho que ainda dá para ficar por pelo menos mais 1 ano.”

Apoio da torcida do Flamengo no Maracanã (primeiro jogo da final)

“Flamengo é um time que ainda tem muitos defeitos que não foram resolvidos pelo Sampaoli e ainda trouxe outros por conta da falta de tempo para treinar. A torcida, principalmente no primeiro jogo, vai ser decisiva pra colocar a pressão devida.”

