Ferroviário -CE x Ferroviária-SP: Onde assistir, escalações, arbitragem

Neste sábado (16/9) será conhecido o campeão da Série D do Brasileiro-2023, Ferroviário-CE ou Ferroviária-SP. Assim, em Fortaleza, no Estádio Presidente Vargas, o time cearense recebe a Ferroviária de Araraquara, pelo jogo de volta da final. Na ida, deu empate, 0 a 0. Portanto, quem vencer será o campeão. Se houver um novo empate, a decisão irá para os pênaltis. Dessa forma, o Ferrão, que joga em casa e está invicto na competição, tem leve favoritismo sobre os paulistas.

Vale destacar que os quatro semifinalistas da quarta divisão, – além de Ferroviário e Ferroviária, o Caxias e o Athletic-MG – garantiram acesso para a Série C em 2024. Dessa forma, o quarteto assume a vaga dos quatro que foram rebaixados: Manaus-AM, América-RN, Altos-PI e Pouso Alegre-MG.

Onde assistir

A TV Brasil (canal aberto), Bandsports (fechada) e Fsports.TV (streaming) transmitirão a partida a partir das 16h.

Como está o Ferroviário

Com 14 vitórias e nove empates em 23 jogos, o Ferroviário faz uma campanha muito consistente. O técnico Paulinho Kobayashi não terá o apoiador Felipe Guedes, que não se recuperou de lesão. Assim, para o seu lugar, César Sampaio deve ser o escolhido. Em compensação, Lincoln, que estava suspenso na primeira partida, retorna ao time. O goleiro Douglas é dúvida.

O treinador diz que o time quase conseguiu sair com maior vantagem para o duelo da volta. Afinal, em sua opinião, fez um bom jogo em Araraquara. Dessa forma, tem tudo para ser campeão aproveitando o fator casa.

“Nas outras fases, empatamos fora e decidimos em casa. Agora temos a oportunidade diante do nosso torcedor de conseguir o título e de forma invicta”.

Como está a Ferroviária-SP

O técnico Alexandre Lopes contará com a volta do lateral Lucas e do volante Xavier, que estavam suspensos no jogo de ida. Contudo, o treinador segue sem os zagueiros Mailson e João Paulo. Mas, apesar de não ter força máxima e precisar do resultado fora de casa contra um rival invicto, o treinador acredita no título.

“Já mostramos neste mata-mata a nossa força. Temos excelente campanha. Nesta final, o que podemos explorar é concentrar, continuar com foco, resiliência, paciência e acreditar que podemos vencer”.

FERROVIÁRIO-CE X FERROVIÁRIA-SP

Final da Série D-2023 – Jogo de volta

Data e horário: 16/9/2023, 16h (de Brasília)

Local: Estádio presidente Vargas, Fortaleza (CE)

FERROVIÁRIO: Igor Rayan; Wesley, Alisson, Éder Lima e Brayan; Lincoln, Cesar Sampaio, Maycon Lucas e Tarcísio; Kadu e Ciel. Técnico: Paulinho Kobayashi

FERROVIÁRIA: Saulo; Lucas Rodrigues, Ronaldo Alves, Alysson e Chico Bala; Pablo Gabriel, Paulinho Santos e Thomaz; Antônio, Vitor Barreto e Pilar. Técnico: Alexandre Lopes

Arbitragem: Leandro Vuaden (Fifa-RS)

Auxiliares: Jorge Eduardo Bernardi e Michael Stanislau (RS)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

