Werst Ham x Manchester City: onde assistir, escalações, arbitragem

West Ham e Manchester City se enfrentam neste sábado, às 11h (de Brasília), pela quinta rodada da Premier League inglesa. Trata-se de um duelo de invictos. O City lidera com campanha 100% e 12 pontos. Mas o time londrino, além de jogar em casa, no Estádio Olímpico, também está voando. Afinal, após empatar na estreia, venceu seus últimos três jogos. Assim, com 10 pontos, é um dos vice-líderes. Jogão imperdível.

Onde assistir

Os canais ESPN e Star+ transmitem a partir das 11h (de Brasília).

Veja aqui a tabela de classificação da Premier League

Como está o West Ham

O técnico David Moyes mais uma vez apostará no esquema 4-2-3-1, com Lucas Paquetá municiando o atacante Michail Antonio. As boas notícias: Ward-Prowse se recuperou de lesão e o mexicano Álvarez, após defender a sua seleção na data-Fifa, retornou a tempo para a partida. Mas há uma ausência, o tcheco Coufal. O lateral-direito se machucou jogando pela sua seleção. Assim, Kherer assume a vaga.

Como está o Manchester City

Pep Guardiola tem problemas para a partida. Stones e Kovacic não se recuperaram de dores musculares e Jeack Grealish, com lesão no joelho, também está descartado. Já De Bruyne, com dores na coxa esquerda, é dúvida. Porém, mesmo que seja liberado, o meia-atacante belga no máximo ficará no banco de reservas. Mas a grande notícia é que Haaland, que se machucou defendendo a Noruega, teve rápida recuperação e está confirmado.

WEST HAM X MANCHESTER CITY

5ª rodada da Premier League

Data: 16/9/23, 11h (de Braspília)

Local: Estádio Olímpico, Londres (ING)

WEST HAM: Areola; Kehrer, Zouma, Aguerd e Emerson; Edson Alvarez e Ward-Prowse; Bowen, Lucas Paquetá e Benrahma; Michail Antonio. Técnico: David Moyens

MANCHESTER CITY: Ederson; Walker, Ruben Dias, Akanji e Gvardiol; Rodri e Matheus Nunes; Bernardo Silva, Julian Alvarez e Foden; Haaland. Técnico: Guardiola.

Arbitragem: Andy Madley

Auxiliares: Harry Lennard e Nick Hopton.

VAR: Darren Bond

