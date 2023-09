Atlético-MG x Botafogo: escalações, arbitragem e onde assistir

Após o fim da Data Fifa, a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro terá sequência neste sábado (16). Com isso, um dos duelos mais aguardados é entre Atlético-MG e Botafogo, que está marcado para 21h (de Brasília), na Arena MRV. De um lado, o Glorioso segue como líder isolado e tenta voltar a vencer depois do revés para o Flamengo. Do outro, o Galo tenta manter a arrancada para colar no G4 e sonhar com uma vaga na próxima Libertadores.

Esse será o segundo jogo oficial da Arena MRV, que foi inaugurada há duas semanas no duelo entre Atlético-MG e Santos. Fora de campo, entretanto, a polêmica girou em torno da carga reduzida de ingressos, que os donos da casa destinaram à torcida visitante. No primeiro momento, foram apenas 1.000 bilhetes, mas depois da reclamação do Alvinegro, a direção da equipe mineira liberou mais 1.300.

No primeiro turno, o Botafogo bateu o Galo por 2 a 0, no Nilton Santos, com gols de Matheus Nascimento e Victor Sá. Na ocasião, o time carioca era comandado por Luís Castro, enquanto o mineiro tinha Eduardo Coudet à beira do campo.

ONDE ASSISTIR

O confronto deste sábado (16) terá a transmissão do SporTv e Premiere.

COMO CHEGA O ATLÉTICO-MG

Para escalar o sistema ofensivo, Felipão terá um problema importante. Hulk está suspenso pelo terceiro amarelo e está fora da partida. Nesse sentido, o treinador ainda tem dúvida entre Vargas e Alan Kardec para ocupar o setor ao lado de Paulinho.

O camisa 10, por sua vez, voltou mais cedo do período em que defendeu a Seleção Sub-23 por causa do terremoto no Marrocos.

Na defesa, Jemerson também desfalca a equipe mineira e dará lugar a Maurício Lemos.

COMO CHEGA O BOTAFOGO

Líder isolado com 51 pontos, o Alvinegro terá o retorno de Di Plácido na lateral-direita, no lugar do jovem JP Galvão, que não teve uma boa atuação no clássico com o Flamengo.

A principal dúvida de Bruno Lage é na ponta direita. Júnior Santos e Matías Segovia foram testados no setor, porém a definição só será revelada na preleção antes da partida.

O desfalque fica por conta de Gabriel Pires, que foi expulso no clássico e também está fora do duelo com o Galo. A tendência é que Tchê Tchê volte a figurar entre os titulares, como volante.

ATLÉTICO-MG X BOTAFOGO

23ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 16/9/2023 às 21h (de Brasília)

Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)

ATLÉTICO-MG: Everson; Mariano, Maurício Lemos, Bruno Fuchs e Guilherme Arana; Battaglia, Otávio e Pedrinho; Pavón, Paulinho e Alan Kardec (Eduardo Vargas). Técnico: Felipão

BOTAFOGO: Lucas Perri; Di Placido, Adryelson, Víctor Cuesta, Marçal; Marlon Freitas, Tchê Tchê, Eduardo; Júnior Santos (Matías Segovia), Victor Sá e Tiquinho Soares. Técnico: Bruno Lage

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC-FIFA)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO-FIFA) e Thiago Americano Labbes (SC)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP-FIFA)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.