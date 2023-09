Presidente do Sampaio Corrêa mira volta por cima na Série B

O Sampaio Corrêa vem se destacando nos últimos anos como uma regularidade surpreendente na Série B do Campeonato Brasileiro. Nem mesmo a má fase na edição atual tem sido capaz de manchar minimiza a projeção e notoriedade da Bolívia Querida no cenário nacional.

O Tricolor maranhense é o único representante do estado ainda a disputar uma competição nacional em 2023, figurando, assim, entre os 40 melhores clubes nacionais. O clube disputa a Série B pela terceira vez consecutiva. Para efeitos de comparação, o MAC, time da capital maranhense, chegou apenas às quartas de final da Série D, caindo diante do Ferroviário-CE.

Em entrevista concedida à TV Sampaio Pagbet, o presidente do clube e atual diretor de futebol, Sergio Frota, que vem trabalhando integralmente no CT José Carlos Macieira, cravou a permanência do Sampaio Corrêa na Segundona.

“O Sampaio não cai. Estou todos os dias no CT para oferecer todas as condições aos jogadores e comissão, de modo que o time esteja unido e alcance o objetivo da permanência”, disse.

Permanência, aliás, que seria de suma importância para as pretensões do clube nos próximos anos, uma vez que a Bolívia Querida vem se destacando também fora de campo. Atualmente integra a LIBRA, sentando à mesa com Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Grêmio, entre outros tantos clubes de grande expressão do Brasil.

Em busca do apoio de sua torcida, o Sampaio Corrêa conseguiu efeito suspensivo da CBF, podendo atuar com portões abertos diante da Chapecoense, neste sábado (16).

Sampaio Corrêa faz ação

Aproveitando a situação, sob comando da Diretora de Marketing, Sara Castele, o clube reduziu os preços dos ingressos para R$ 10, convidando todo o universo tricolor – alcunha da torcida boliviana – para apoiar o time nessa luta contra o rebaixamento.

A ação direcionada à torcida tem como objetivo trazer a torcida para cada vez mais perto do time. As rendas dos jogos são fundamentais para a continuidade do trabalho. Afinal, se trata do clube com menor orçamento da Série B.

Apesar disso, o presidente Sergio Frota se esforça para reforçar o clube. Na última janela de transferências, sete atletas foram cont ratados para o restante da temporada.

Sampaio e Chapecoense se enfrentam neste sábado, no Castelão, às 17h, pela 28ª rodada da Série B do Brasileiro.

