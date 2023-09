Vila Nova pressiona muito, mas não sai do empate com a Ponte

Na noite desta sexta-feira (15), Vila Nova e Ponte Preta ficaram no empate em 1 a 1, pela 28ª rodada da Série B do Brasileirão. O resultado foi prejuízo para o Vila, que perdeu a chance de penetrar ainda mais no G4, ficando provisoriamente na quarta colocação, com 47 pontos. Assim, os goianos ainda podem perder seu posto, já que as equipes que estão embaixo na tabela ainda jogam na rodada.

A maior agitação do jogo se deu no primeiro tempo. Aos 33 minutos, o Vila saiu na frente quando Léo Duarte ganhou uma bola de cabeça e Juan Christian bateu com pouco ângulo, entre o goleiro e a trave, fazendo 1 a 0. Mas, dois minutos depois, veio o empate da Ponte Preta. Luiz Felipe fez boa jogada pela direita e cruzou na cabeça de Eliel, que igualou tudo.

Na segunda etapa, o Vila atacou mais que a Ponte e buscou o segundo gol, mas não teve sorte. Aos 14 minutos, Igor Henrique chegou a desempatar, mas a arbitragem deu impedimento, com apoio do VAR. Posteriormente, uma cabeçada de Doma parou em incrível defesa de Caíque França, que salvou a Macaca. O goleiro voltou a aparecer nos acréscimos, em duas finalizações seguidas, brilhantemente defendidas.

Com Caíque como sua grande figura para segurar o empate, a Ponte está em 14º lugar na Série B, com 33 pontos. O time volta a campo contra o Mirassol, na próxima sexta, enquanto o Vila joga diante do Sampaio Corrêa, na terça-feira.

