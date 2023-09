Copa do Brasil: Festa do título ou caldeirão da crise

A decisão da Copa do Brasil vai recolocar frente a frente Flamengo e Dorival Júnior. Responsável por conduzir o time rubro-negro nos seus dois últimos títulos – o da própria Copa do Brasil e o da Libertadores, ambos em 2022 -, o treinador vem fazendo um trabalho de altos e baixos no comando da equipe paulista.

Nas semifinais, o Flamengo superou o Grêmio, com duas vitórias, e o São Paulo eliminou o Corinthians, perdendo o primeiro jogo e vencendo o segundo. Sob o comando de Jorge Sampaoli, o clube carioca vem oscilando demais nas competições.

A atuação na partida diante do Grêmio em Porto Alegre talvez tenha sido a melhor do time desde a chegada do argentino. De lá para cá, obteve grande vitória sobre o Botafogo no Brasileiro e passou por dissabores, como a recente derrota para o Athletico.

Se a classificação à final da Copa do Brasil, há um mês, serviu para jogar água na fervura da crise rubro-negra após a eliminação para o Olimpia na Libertadores, fraquíssimas atuações depois voltaram a jogar gasolina na fogueira. No São Paulo, houve a queda na Sul-Americana para a LDU e uma sequência de resultados ruins no Brasileiro.

As partidas decisivas estão marcadas para os dois próximos domingos, sendo a primeira no Maracanã. O campeão vai assegurar a vaga na Libertadores de 2024, ganhará um prêmio de R$ 70 milhões, fará uma justa festa e jogará a poeira da crise para debaixo do tapete. Já o perdedor verá o caldeirão entrar em ebulição.

