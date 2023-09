Cuiabá e América-MG: bom jogo e tudo igual no placar

Cuiabá e América-MG fizeram bom jogo na Arena Pantanal, noite desta sexta-feira (15/9), pela 23ª rodada do Brasileirão. O Coelho mineiro surpreendeu nos primeiros minutos e abriu 2 a 0, gols de Rodriguinho e Felipe Azevedo. Mas ainda no primeiro tempo, Deyverson (pênalti) e Wellington Silva empataram para os cuiabanos. Apesar de ser bem superior na etapa final e ficar com um a mais desde os 29 minutos, o Cuiabá perdendo boas chances, não conseguiu a virada. Com isso, 2 a 2 no placar.

Veja aqui a tabela de classificação do Brasileirão

Com o empate, o Cuiabá acaba com a sequência de quatro derrotas seguidas por 2 a 0 (Athletico-PR, Palmeiras, Bragantino e Grêmio) e está em décimo lugar, com 29 pontos. O Coelho vinha de duas vitórias (São Paulo e Santos) e foi aos 17 pontos, mas ainda em penúltimo lugar.

América se dá bem nos contra-ataques

O Cuiabá teve a bola, mas muita dificuldade para organizar ataques. Já o América foi bem mais eficaz, quase marcando com Felipe Azevedo aos nove minutos e fazendo 1 a 0 quando Rodriguinho recebeu pela esquerda, dentro da área e chutou cruzado sem chance para o goleiro Walter. O Coelho seguiu perigoso nos contra-ataques e ampliou aos 30 numa bela trama que terminou com Felipe Azevedo recebendo perto da área, limpando a marcação de Marllon e fazendo 2 a 0.

Martínez falha e Cuiabá empata

Mas o Cuiabá, no minuito seguinte, diminuiu. Deyverson foi esperto ao roubar uma bola na área de Mastriani, que acabou fazendo pênalti ao tentar recuperar a jogada. O mesmo Deyverson bateu e marcou. O gol desestabilizou o América. Assim, os cuiabanos voltaram para o jogo. E, aos 40, em nova falha de Martínez, veio o empate. O apoiador dos mineiros, numa desatenção incrível na sua área, não viu a chegada de Wellington Silva. O atacante roubou a bola e chutou cruzado sem chance para Cavichioli.

Cuiabanos melhores, mas a bola não entra

O Cuiabá voltou bem melhor, sufocando o América e trabalhando bem pelos flancos. A entrada de Cepellini, aos 14, na vaga de Filipe Augusto deu ainda mais mobilidade ao time e foi ele que teve a grande oportunidade, quando recebeu de Deyverson e chutou para grande defesa de Cavichioli. Aos 29, Danilo Avelar, que já tinha amarelo, foi dar um golpe de caratê na bola e acertou a cabeça de Matheus Henrique. Foi expulso. O Cuiabá, com um a mais, ficou em cima até o fim, mas sem sucesso nos arremates. Assim, teve de se contentar com o empate,

CUIABÁ 2X2 AMÉRICA-MG

23ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 15/9/2023

Local: Arena Pantanal, Cuiabá (MT)

CUIABÁ: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Rikelme; Filipe Augusto (Cepellini, 14’/2ºT), Raniele (Isidro Pitta, 34’/2ºT) e Fernando Sobral (Denilson, 34’/1ºT); Deyverson e Wellington Silva (Jonathan Cafu, 34’/2ºT) e Clayson (Derik Lacerda, 14’/2ºT). Técnico: António Oliveira.

AMÉRICA-MG: Matheus Cavichioli; Ricardo Silva, Iago Maidana e Danilo Avelar; Matheus Henrique (Daniel Borges, 48’/2ºT), Breno (Varanda, 23’/2ºT), Juninho e Rodriguinho; Emmanuel Martínez (Alê, 29’/2ºT), Felipe Azevedo (Eder, 23’/2ºT) e Mastriani (Cazares, 29’/2ºT). Técnico: Fabián Bustos.

Gols: Rodriguinho, 10’/1ºT (0-1); Felipe Azevedo, 30’/1ºT (0-2); Deyverson, de pênalti, 33’/1ºT (1-2); Wellington Silva, 40’/1ºT (2-2)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Auxiliares: Thiago Rosa de Oliveira (RJ) e Anne Kesy Gomes de Sá (AM)

VAR: José Cláudio Rocha Filho (SP)

Cartões amarelos: Filipe Augusto (CUI); Rodriguinho, Danilo Avelar , Felipe Azevedo, Varanda (AMG)

Cartão vermelho: Danilo Avelar (AMG, 27’/2ºT)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook