Grêmio consegue efeito suspensivo e libera Renato e Reinaldo

A dupla foi incluída no artigo 243-F do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva), que trata sobre a conduta de “ofender alguém em sua honra, por fato relacionado diretamente ao desporto”. O julgamento ocorreu na quinta-feira, e o clube gaúcho entrou com recurso e teve o efeito suspensivo deferido.