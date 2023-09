Corinthians iguala pior desempenho na era dos pontos corridos

Em 22 rodadas do Brasileirão, o Corinthians somou apenas 26 pontos, o pior número da história do clube na era dos pontos corridos. A campanha iguala às de 2006 e 2020, quando o Timão somava a mesma quantidade de pontos nesta mesma altura do campeonato. Atualmente, os corintianos estão na 14ª colocação.

Nestas duas outras campanhas, o Corinthians conseguiu terminar acima dos 50 pontos, pois arrancaram em uma recuperação no segundo turno. Em 2006, o time acabou com 53 pontos, na nona colocação. Já em 2020, a equipe terminou em 12º lugar, mas com 51 pontos.

Nem em 2007, ano em que caiu para a segunda divisão, o Corinthians chegou à 22ª rodada com uma pontuação tão baixa. A equipe estava com 27 pontos, mas somou apenas mais 17 até o fim da competição, terminando em 17º lugar e caindo para a Série B. Agora, a equipe de Vanderlei Luxemburgo está cinco pontos acima da zona de rebaixamento.

O próximo desafio do Timão no Brasileirão é na próxima segunda-feira (18), contra o Grêmio. Depois, a equipe terá o Fortaleza pela frente, pelas semifinais da Copa Sul-Americana.

