Palmeiras fura retranca do Goiás nos acréscimos. Breno Lopes salvou

O Palmeiras tentava, tentava, mas a bola não entrava no jogo desta sexta-feira (15/9), contra o Allianz Parque, contra o Goiás, pela 23ª rodada do Brasileirão. Mas isso até os 51 minutos do segundo tempo, quando o iluminado Breno Lopes – que entrou no segundo tempo e tinha perdido um gol feito – ficou com uma sobra e furou a retranca dos goianos: 1 a 0 para delírio dos 38.146 torcedores no estádio.

Veja aqui a tabela de classificação do Brasileirão-2023

A vitória levou o Palmeiras aos 44 pontos, na vice-liderança e sete pontos atrás do líder Botafogo. Já o Goiás (que vinha de oito jogos sem derrota) parou nos 25 pontos, em 16º lugar, primeiro fora da zona de rebaixamento, quatro à frente do primeiro do Z4, o Santos.

Goiás fecha bem a defesa

Embora tenha ficado com a bola, o Palmeiras teve muita dificuldade para chegar na área do Goiás. Isso abusando de chuveirinhos e com um esquema ofensivo, pois tinha um quarteto de frente (Mayke, Artur, Flaco e Rony) e Gustavo Gómez não saía da área. Mas com tanta gente na frente, havia pouca criação, que dependia muito de Menino. Assim tirando uma finalizaçõa de Rony, o Palmeiras não assustou. O Goiás, por sua vez, errava passes demais quando tinha a bola, mas encaixou dois contra-ataques perigosos, com Guzzo e Allano dando trabalho para Weverton.

Veiga melhor o Palmeiras, mas o gol não sai

O Palmeiras permaneceu em cima, mas com pouca objeticidade. Aos 13 minutos, Abel tirou Flaco e colocou Raphael Veiga. Esta entrada deu maior objetividade ofensiva, pois como meia de ligação e jogador de Seleção, Veiga passou a centralizar as jogadas. Numa de suas jogadas pela esquerda cruzou para Artur chutar e Tadeu fazer a grande defesa do jogo. O Goiás se fechou ainda mais, arriscando contra-ataques iniciados por Anderson. Aos 29, Guzzo foi expulso por falta violenta.

Breno Lopes, iluminado

Mesmo com dez, o Goiás segurou o Verdão e quase venceu o jogo: num chuveirinho Sidimar fez o gol em lance confuso. Mas estava impedido. Ainda teve tempo para Breno Lopes mandar uma de canela para fora. Lamentável. Mas, Breno Lopes é o cara do gol da Libertadores, é iluminado. E, aos 51 minutos, após cruzamento de Piquerez e sobra de chute de Richard Rios, Breno mandou para dentro. E foi muito celebrado, mas apontou para a torcida (ele vive uma crise com a organizada). Ela celebrou o gol, é claro. Mas mandou um recado: “Presta atenção. Muito respeito com a torcida do Verdão.” Enfim, Palmeiras 1 a 0. E põe pressão no Fogão.

PALMEIRAS 1X0 GOIÁS

23ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 15/09/2023

Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)

Público: 38.146

Renda: R$ 2.450.600,00

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha (Kevin, 13’/2ºT), Luan, Gustavo Gómez e Piquerez; Zé Rafael (Breno Lopes, 43’/2ºT), Gabriel Menino (Endrick, 22’/2ºT) e Flaco López (Raphael Veiga, 13’/2ºT); Mayke, Artur (Richard Rios, 22’/2ºT) e Rony. Técnico: Abel Ferreira

GOIÁS: Tadeu; Bruno Santos (Edu, 41’/2ºT), Sidimar, Bruno Melo e Hugo; Willian Oliveira, Morelli e Raphael Guzzo; Anderson (Palacios, 32’/2ºT), João Magno (Alisson, 32’/2ºT) e Allano (Vinícius, 35’/2ºT). Técnico: Armando Evangelista

Gol: Breno Lopes, 51’/2ºT (1-0)

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Correa (RJ) e Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA)

VAR: Wagner Reway (PB)

Cartões Amarelos: Flaco López, Kevin, Rony (PAL); Willian Oliveira, Guzzo (GOI)

Cartão Vermelho: Guzzo, (GOI, 30’/2ºT)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.