Diego Souza desencanta, Sport vence o ABC e lidera Série B

Foi com boa dose de emoção para o torcedor que o Sport assumiu provisoriamente a liderança da Série B, nesta sexta-feira (15), ao bater o ABC por 1 a 0. O jogo, no Frasqueirão, só foi decidido no finzinho, com direito a gol de Diego Souza. O ídolo rubro-negro enfim entrou em campo e definiu o triunfo importante, que leva os pernambucanos aos 50 pontos. O ABC, lanterna, tem apenas 16.

Embora esteja em situação menos favorável na tabela, foi o ABC que começou mais perigoso no jogo. No primeiro tempo, Paulo Sérgio e Fábio Costa tiveram boas chances de abrir o placar, mas o goleiro Denis apareceu bem. O Sport foi tentando chegar nas jogadas aéreas, mas Vágner Love e Peglow estavam muito marcados e mal acertaram a baliza.

Na segunda etapa, a pressão do Sport aumentou, mas o ABC levou sorte: o time visitante perdeu muitos gols. Rafael Thyere e Peglow, novamente em jogadas de bola alçada na área, desperdiçaram ótimas oportunidades. O empate sem gols parecia que não se alteraria, mas Diego Souza ainda estava por entrar. Aos 25 minutos, ele foi a campo no lugar de Jorginho.

E o craque, de fato, provou ser predestinado. Aos 44 minutos, após mais uma tentativa sem sucesso pelo alto, Rosales bateu de longe e encontrou o caminho do camisa 87, que desviou de primeira e marcou o gol da vitória. Mal a bola tinha batido na rede, ele já saía comemorando como um leão: loucura para a torcida visitante, que festejou junto com seu jogador mais adorado.

