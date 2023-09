López recebe terceiro amarelo e desfalca Palmeiras contra Grêmio

O Palmeiras terá o desfalque de Flaco López no jogo diante do Grêmio, marcado para quinta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), em Porto Alegre, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O centroavante argentino recebeu o cartão amarelo na primeira etapa da partida frente ao Goiás após derrubar um adversário durante um contra-ataque. No fim, o Verdão garantiu a vitória com um gol de Breno Lopes.

Flaco López foi a escolha do técnico Abel Ferreira para iniciar diante do Esmeraldino, já que Raphael Veiga foi poupado no primeiro tempo por conta de sintomas gripais. O atacante deixou o campo na etapa final para dar lugar ao meia.

Seguem pendurados no Palmeiras o goleiro Weverton, o zagueiro Murilo, os laterais Garcia e Piquerez, além do volante Richard Ríos e do atacante Endrick. O treinador Abel Ferreira, aliás, completa a lista.

