Fluminense volta a adiar venda de ingressos para semifinal

Pela segunda vez em menos de uma semana, o Fluminense voltou a adiar o começo da venda de ingressos para o jogo diante do Internacional, pela semifinal da Copa Libertadores. O clube anunciou que a comercialização dos bilhetes só começará na próxima terça-feira (19). Anteriormente, a previsão de início era para o dia anterior.





O motivo é a tentativa da diretoria do Fluminense de fazer com que os tickets eletrônicos sejam aceitos como ingressos para os torcedores. O Batalhão de Operações Especiais em Estádios (BEPE) solicitou que haja a retirada de ingressos físicos, mesmo para aqueles que adquirirem os bilhetes através da Internet.

Entretanto, o clube entende que esta retirada de ingressos, no dia do jogo, causaria enormes transtornos. Afinal, além do expediente mais prático ter sido utilizado ao longo de toda a Libertadores até então, espera-se um público na casa dos 70 mil torcedores na partida. O jogo, no próximo dia 27, é o de ida pela semifinal da competição sul-americana.

O Flu fará uma reunião com a Polícia Militar e demais autoridades na segunda-feira à tarde. A venda online para não-sócios começa no dia 22, com a abertura das bilheterias para o público comum acontecendo no dia seguinte.

