Weverton sai em defesa de Breno Lopes após polêmica: ‘Predestinado’

O goleiro Weverton tratou de colocar panos quentes em relação ao desabafo de Breno Lopes ao anotar o gol da vitória do Palmeiras diante do Goiás na noite desta sexta-feira (15), no Allianz Parque.

O atacante entrou no fim da partida e selou o triunfo dos donos da casa pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol salvador saiu aos 52 minutos do segundo tempo.

“Não só Breno, mas todos os jogadores têm muito respeito pela torcida. Temos uma parceria incrível, o torcedor sempre está presente e sabe o quanto nos entregamos em campo. No final, é tudo por eles, para que se sintam bem. Hoje foi um grande gol do Breno, que nos deu três pontos, disse o goleiro.

Breno Lopes levou as mãos às orelhas na comemoração diante da torcida palmeirense. Imediatamente, ele foi contido por companheiros que haviam corrido em sua direção para festejar. Ao mesmo tempo, Breno ouvia gritos da arquibancada em tom de cobrança: “Presta atenção. Muito respeito com a torcida do Verdão”.

Por fim, Weverton afirmou que o companheiro de equipe é um “predestinado” pelo hábito de entrar no fim dos jogos e fazer gols decisivos. O principal deles, aliás, ocorreu na decisão da Libertadores de 2020, quando anotou o gol do título diante do Santos, no Maracanã.

“Breno é rei de fazer gol nos acréscimos. Ele é predestinado a fazer esses gols. Breno comemorou, desabafou, mas não se pode jamais falar de desrespeito”, concluiu.

