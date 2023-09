Abel coloca panos quentes em polêmica envolvendo Breno Lopes e torcida

Abel Ferreira não quis saber de polêmica ao comentar a comemoração de Breno Lopes que irritou a torcida no gol que decretou a vitória do Palmeiras sobre o Goiás.

O técnico colocou panos quentes no assunto ao responder se “faltou cabeça fria” ao atacante e frisou que o Verdão “precisa de todos os jogadores”.

“O primeiro a dizer é que sempre precisamos de nossos torcedores. Eles sabem que temos um elenco bem curto, e precisamos de todos os jogadores. E que os torcedores nos ajudem. Precisamos acima de tudo estarmos mais unidos, em casa. Valeu a pena pagar o ingresso hoje por essa emoção até o último segundo. A segunda coisa é que eu sou o primeiro a errar, já fui expulso algumas vezes, e em muitas por não controlar as minhas emoções. Se bem que acho que estou diferente, bem melhor nesse aspecto, mas isso faz parte do futebol, as emoções”, iniciou o treinador.

Abeç também comentou sobre a entrega da equipe em campo e o gol que definiu o triunfo do Verdão.

“Nossos torcedores são a alma da nossa equipe, é para eles que corremos, que jogamos até o último segundo. O mais importante é que bem no finzinho conseguimos vencer. Breno nos deu os três pontos outra vez. Jogador que tem gol dentro dele”, disse, antes de se citar a importância de Breno Lopes na história do clube:

“Breno não é um jogador que tem jogado o quanto queria, mas tem seu nome marcado na historia do clube. É um jogador que eu confio, que gosto, e tem uma coisa: o gol. Não é nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta… Contem a quantidade de gols que ele fez nos 10 minutos que eu o coloco”.

Outros tópicos da entrevista de Abel Equipe camaleão “Nossa base de partida é o 4-2-3-1, mas tem essas variações todas, quase como um camaleão… É uma das nossas características, um time que ataca e defende com alguma variabilidade, uma forma de tentar enganar o adversário.