Ricardo Rocha vê final sem favorito e define zaga mais preparada

Flamengo e São Paulo iniciam a disputa pelo título da Copa do Brasil neste domingo (17), às 16h (de Brasília), no Maracanã. Dois dos clubes mais tradicionais do Brasil, eles dividem grandes craques que vestiram as duas camisas. Contudo, são poucos aqueles que conseguiram marcar seus nomes nas duas instituições. Um deles foi Ricardo Rocha. O ex-zagueiro falou com exclusividade ao Jogada10 e analisou a grande decisão.

Acostumado com decisões, Ricardo Rocha, que atualmente é um dos comentaristas da Band, não quis colocar um favoritismo para a final. Na visão do ex-jogador, o São Paulo estava em um momento melhor quando saíram os dois finalistas, mas o Flamengo é um time mais experiente e que cresce em partidas importantes.

“Não, eu não vejo um favoritismo de um lado ou de outro. Quando aconteceu tudo isso, até chegar a final, o São Paulo vinha jogando muito bem. Agora é trabalhar mentalmente os jogadores, Decisão importante. Acho que não tem um favoritismo. Antes o São Paulo estava em um momento melhor, mas Flamengo é Flamengo e tem jogadores que crescem em jogos decisivos. Favoritismo não tem, não”, analisou Ricardo Rocha.

Sorte no sorteio?

Além disso, o tetracampeão mundial acredita que o Tricolor se saiu bem no sorteio do mando de campo, ao decidir o segundo jogo no Morumbi. Contudo, de nada vai adiantar para o lado paulista, caso o Flamengo construa um grande resultado no Maracanã. Assim, Ricardo Rocha vê o embate de ida como fundamental para as duas equipes.

“Decidir no Morumbi é uma vantagem, sim. Mas o único problema que eu vejo em decidir no Morumbi, na minha opinião, é o resultado do Maracanã. Porque não adianta tomar três, quatro no Maracanã, que no Morumbi não vai resolver. O primeiro jogo é muito fundamental. Ter um bom resultado e levar essa decisão de igual para igual com o Flamengo. Se sair com uma boa vitória ou um empate no Maracanã, vem bem em decidir em casa. Mas se é goleado, como que faz para reverter o placar com uma equipe experiente como essa do Flamengo. Tudo pode acontecer no futebol. Então esse primeiro jogo é fundamental. Você quer decidir na sua casa, qualquer jogador quer isso, com o apoio da sua torcida. Então essa grande vantagem não existe. O Flamengo tem grandes jogadores, então primeiro jogo será fundamental”, falou o ex-jogador.

Ricardo Rocha vê dupla de zaga do São Paulo mais preparada que a do Flamengo

Um dos grandes zagueiros da história do futebol brasileiro, Ricardo Rocha também opinou sobre o sistema defensivo dos times. Ele elogiou tanto Arboleda e Beraldo, quanto Fabrício Bruno e Leo Pereira. Contudo, vê a dupla do Flamengo prejudicada pelo sistema tático do técnico Jorge Sampaoli.

“Acho que Arboleda e Beraldo são muito bons jogadores. Eu conheço o Arboleda, trabalhei com ele. Beraldo é um grande garoto, baita zagueiro. Assim, eles têm tudo para fazer uma grande dupla e, caso Arboleda jogue, grande jogo nessa final. É importante eles estarem bem, já que o Flamengo tem jogadores importantes na frente, decisivos, como Gabigol, Pedro e Bruno Henrique. Dessa forma, tem que estar de olho. Tem que se cuidar, fazer uma marcação forte. Nestes últimos jogos sofreram alguns gols, mas faz parte. Em alguns momentos vão sofrer menos, outros vão sofrer mais. Mas acredito que seria a dupla ideal para iniciar essa final”, disse Ricardo Rocha, que prosseguiu.

“Eu acho que a dupla do Flamengo é uma incógnita, o Sampaoli muda muito. Acredito que o Fabricio Bruno é o titular e o Leo Pereira também pode ser, mas ele muda muito isso. Mas depende da cabeça do treinador. Eu gosto do Fabrício Bruno, ele está bem. É um jogador rápido, vai bem na bola parada. São dois bons jogadores, experientes, acostumados a jogar pelo Flamengo. Para mim esta é a dupla ideal, muito boa, um destro e um canhoto, como acontece no São Paulo. O Flamengo não atravessa um momento bom na parte tática, mas em relação a jogadores, são bons nomes”, completou o ex-defensor.

Jayme relembra trajetória do tricampeonato e reforça torcida pelo penta

Veja outras respostas de Ricardo Rocha ao Jogada10

Sobre São Paulo…

Chegada de James e Lucas elevam o patamar do São Paulo, assim como a do Dorival

“Acho que a chegada da dupla James e Lucas melhora muito, é claro, nesta parte técnica. Qualquer time gostaria de ter esses dois jogadores em uma final. Jogadores importantes e internacionais. Mas a chegada do Dorival também muda o patamar do São Paulo, porque foi com a chegada dele que a equipe foi conseguindo a classificação jogo a jogo. Claro, o entrosamento, conhecimento dos jogadores do Flamengo, que jogam juntos a bastante tempo, ajuda bastante. No entanto, o São Paulo também chega em um bom momento.”

Importância de Calleri

“O Calleri é importante. Está atravessando um momento difícil fora de campo quando ele disse que sente um pouco sozinho. Mas enfim, ele tem que mudar esse pensamento também e ajudar o São Paulo. É um bom jogador, é o artilheiro, jogador de área, importante. Mas tem que esquecer as coisas e pensar na frente, pensar como ajudar o São Paulo. Hoje ele é uma solução para o São Paulo, um goleador, ótimo jogador. Tem que continuar trabalhando. Ídolo da torcida, adoram ele.”

“A gente não sabe o que está acontecendo fora de campo. Porém, ele precisa ajudar o São Paulo. O jogador tem que dar sua contribuição dentro de campo. Se ele não se sente apto e não está bem para ajudar, pede para ficar no banco, não jogar, mas eu contaria com o Calleri, pela importância que ele tem para o grupo, para a torcida e ele mesmo como goleador é muito importante para esta final.”

Sobre Flamengo

Trabalho de Sampaoli

“O Sampaoli é muito irregular. Tem horas que o time vai bem, tem horas que joga muito mal. Na maioria das vezes vai muito mal. Flamengo vai muito pelo talento individual dos seus jogadores, mas taticamente, não vi nada do Sampaoli. Gosto muito dele, mas ele não conseguiu dar uma cara ao time do Flamengo. Agora em relação ao individual, tem grandes jogadores. É verdade que muitos caíram de produção nos últimos jogos e isso influencia.”

“Bruno Henrique vem crescendo de produção. Um jogador que vem de cirurgia. A gente sabe da capacidade dele como jogador, como atleta decisivo, jogador que adora uma decisão, marcar gols e tem tudo para fazer dois grandes jogos pelo Flamengo. Mas, ainda tem Pedro e Gabigol, dois jogadores artilheiros. Sempre digo que o Flamengo tem um grande time. Se pegar o trabalho individual de cada um, são grandes jogadores. O que não está funcionando é esta parte tática.”

Importância do título da Copa do Brasil para o Flamengo

“O Flamengo não ganhou títulos este ano, o que tem para ganhar é esse agora. Precisa ganhar um título. Ainda está ali lutando pelo Campeonato Brasileiro e deve ir à Libertadores pela pontuação, não precisa ser campeão brasileiro. E ganhar essa Copa do Brasil seria bom pelo título e pela parte financeira. Flamengo é o atual campeão, seria um bicampeonato seguido. Só que agora tem do outro lado, um treinador que também pode ser bicampeão e estragar a festa. E também seria um título inédito para o São Paulo, que ainda não conquistou a Copa do Brasil. São Paulo decide em casa, então o primeiro jogo será fundamental.”

